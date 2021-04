Superligaen ... 25. apr. 2021 kl. 09:39

Målfester venter: Nu er de i høj kurs

AaB, Midtjylland og Brøndby var blandt midtugens store triumfatorer, men weekenden kan blive endnu bedre for dem. Det er vurderingen fra Ekstra Bladets managerekspert, der øjner muligheder, når de formstærke står over for de kriseramte.