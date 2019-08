Målhelten efter AGF-skalp: Vi kan drille de fleste

Vilje, hjerteblod og en enorm kampgejst lå bag Lyngbys sensationelle comeback, hvor det lykkes oprykkerne at vende 0-1 til 2-1 sejr på blot tre minutter.

Det lignede ellers et nyt nederlag for Lyngby, men udligningen fra Jesper Christjansen gav spillerne en tro på sejr overfor et AGF-mandskab, der fuldstændig var gået i stå efter pausen.

- Efter to svære kampe – mod SønderjyskE og OB – hvor vi ikke stod distancen efter pausen, fik vi mod AGF bevist, vi kan slå tilbage og vinde en kamp. Det var fantastisk moral, smiler matchvinder Frederik Gytkjær.

Han sprang frem i feltet og headede Lasse Fosgaard elegante oplæg i mål til 2-1. Det var hans fjerde scoring i sæsonen. En fantastisk start for Lyngby-kreatøren, der har virket meget velspillende og veloplagt i starten af sæsonen.

- Vi viste mod AGF, vi kan bide skeer med de fleste her på hjemmebane, mener Frederik Gytkjær, der er godt tilfreds med sæsonstarten i Superligaen.

- Vi tilpasser og stille og roligt til Superligaen og kan være meget glade for, vi har fået seks point.

- Det stærke sammenhold og den gode moral har bragt os langt. Det er også det vi skal finde frem i kampen for overlevelse, påpeger Frederik Gytkjær.

Cheftræner Christian Nielsen er imponeret over den udvikling, Frederik Gytkjær har gennemlevet under sit ophold i Norge, hvor han ofte blev benyttet som den forreste angriber. Det betyder, at han er blevet meget mere målfarlig, siden hjemkomsten.

- Da Frederik kom hjem, var det en gammel helt, vi hentede hjem. Han har blåt blod i hjertet.

- Han er en klassespiller for os. Han er dygtig til at finde rummene på banen. Siden han er kommet hjem fra Norge, har vi også fået en målscorer hjem. Det klæder ham, siger Christian Nielsen.

Se også: Wozniacki tilbage på toppen - knuste modstander

Kæmpe tragedie: Stortalent død efter ulykke