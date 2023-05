Målkongen har ikke opgivet håbet

Tirsdag spillede AGF og Randers deres næstsidste kamp i årets Superliga, og det blev også en målrig en af slagsen.

Tre mål blev det til De Hviie', men ingen af dem kom fra klubbens topscorer, Patrick Mortensen, som dermed fortsat halser to mål bagefter FCM-stjernen Gustav Isaksen i kampen om at blive Superligaens målkonge.

Alligevel kan anføreren fra Aarhus ikke ligge skjul på, at han ikke har opgivet håbet om at lande den personlige hæder, når sæsonen når sit punktum i næste weekend.

- Det klart, at jeg elsker at score mål, og jeg vil da hjertens gerne ende som topscorer, og for den sags skyld også gerne vinde medaljer, udtaler han til Ekstra Bladet.

Men selv om topscorer-titlen skulle glippe, vil AGF-anføreren stadig være stolt over sæsonen.

- Jeg føler ikke, at jeg kan brokke mig over noget. Jeg synes, at vi er et fantastisk sted, og jeg har det godt. Jeg har scoret mange mål, og hjælper også mit hold på andre leder og kanter.

- Så stort cadeau til Isaksen.

Den sidste spillerunde bliver uhyre vigtig for AGF. Lige nu ligger de på tredjepladsen, men Viborg FF ånder dem lige i nakken. Det er kun en dårlige målscore, som holder rivalerne bagved.

Derfor tør Patrick Mortensen heller ikke tænke for meget på en potentiel rådhus-hæder.

- Vi ved ikke endnu, om der venter en tur på rådhuset, og det har vi heller ikke snakket om. Det må vi lade andre om, og så må det blive en overraskelse, udtaler han.