Målløst i Parken - gave til Brøndby

Der var ingen vinder i Parken. Til gengæld kan de juble lidt ekstra i Brøndby.

For klubben fra Vestegnen fik en lille gave, da FC København og FC Midtjylland spillede 0-0 i nationalarenaen.

Det resultat betyder, at Brøndby har slået et lille hul til midtjyderne i toppen af Superligaen og efterhånden har distanceret ærkerivalen ganske eftertragtligt.

FCK er ni point efter Brøndby, mens de forsvarende mestre fra FC Midtjylland viser store offensive svagheder og efter tre nuller på stribe nu er fire point efter de blågule.

Hjemmeholdet var tættest på sejren, men midtjyderne blev reddet af vågent forsvarsspil af Paulinho lige efter pausen og af Jonas Lössl senere i halvlegen.

Det endte målløst i Parken mellem sidste sæsons nummer et og to. Foto: Lars Poulsen

Der blev gået til den i Parken søndag aften. Foto: Lars Poulsen

FC København var pisket til at vinde for blot at holde sig inde i guldkampen, mens FC Midtjylland efter to nederlag på stribe tørstede efter point.

Er man til masser af dueller og intens fight, var kampen en lækkerbisken.

De to hold sloges for hver en centimeter af Parkens ikke alt for fine græs, og FCK tilkæmpede sig et lille overtag efter en ellers opløftende midtjysk start.

Der var optræk til chancer, men når københavnerne nærmede sig midtjydernes felt, lod præcisionen i afleveringer en del tilbage at ønske.

Jonas Wind havde et hovedstød lige på Jonas Lössl efter små tyve minutters spil, men tættere kom FCK ikke før pausen.

I den anden ende viste unge Gustav Isaksen i glimt sit store potentiale, men bortset fra ham var Ulvenes offensiv uden bid, og de kunne være mest tilfredse med, at det var målløst ved pausen.

En groggy Mohamed Daramy måtte udgå allerede midt i første halvleg. Foto: Lars Poulsen

Rasmus Falk var meget tæt på en scoring en håndfuld minutter inde i anden halvleg efter et langt Karlo Bartolec-indkast skabte problemer.

Hans flade afslutning havde passeret Lössl, men Paulinho kastede sig og forhindrede en københavnsk føring.

Også i anden halvleg var fighten og duellerne i højsædet, og det var helt tydeligt to hold, der ikke vil gi’ sig.

Jonas Wind fik en fin mulighed halvvejs inde i halvlegen, men Lössl var vågen og klarede hans forsøg fra kanten af feltet.

Sory Kaba spillede en skidt kamp i front for FC Midtjylland, men var alligevel tæt på at blive matchvinder ti minutter før tid.

Kaba plejer at score mod FCK, men 'Kalle' Johnsson klarede i stor stil hans hovedstød.

Ingen fik lejlighed til at juble i Parken, men på Vestegnen kan de godt knytte næverne lidt i det skjulte...

