Målmand skifter Superliga-klub

FC Nordsjælland havde visse problemer på målmandsposten i efteråret, og nu har klubben hentet nyt blod til pladsen.

Hos ligakonkurrenten AaB har klubben fra Farum lejet den 26-årige keeper Andreas Hansen frem til sommer.

Det meddeler begge klubber på deres hjemmesider torsdag morgen.

I AaB har Hansen stået i skyggen af svenskeren Jacob Rinne, der omkring nytår fik 'Det Gyldne Bur' som den bedste målmand i Danmark i 2021 valgt af kollegerne i de to bedste rækker.

- Med udlejningen sikrer vi Andreas spilletid på allerhøjeste niveau, og så tager vi en fælles vurdering igen efter sæsonen, siger Inge André Olsen.

AaB rykker samtidigt U-landsholdsspilleren Theo Sander op i sin førsteholdstrup som gardering for Rinne frem til sommer.

Hos FCN skal Hansen duellere med den 19-årige ghaneser Emmanuel Ogura og den 22-årige tysker Eduardo Dos Santos Haesler, som klubben i sommer lejede i Werder Bremen.

- Vi ser Andreas som en erfaren målmand, der samtidig har et udviklingspotentiale.

- Vores vurdering er, at Andreas Hansens spillestil og målmandstype passer rigtig godt til vores i FC Nordsjælland, og at han derfor vil få muligheden for at kunne tage det næste skridt i sin karriere og udvikling her hos os, siger FCN-sportsdirektør Mikkel Hemmersam.

Andreas Hansen står noteret for 16 kampe som AaB-spiller. Tidligere har han spillet 106 kampe for HB Køge.