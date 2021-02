Måltørken brudt: AGF sejrede i VAR-drama

Patrick Mortensen fandt søndag eftermiddag igen vej til netmaskerne, og angriberens første scoring siden 7. december grundlagde AGF’s sejr over Sønderjyske.

Straffesparksscoringen var dog dybt kontroversiel, da straffesparket blev tildelt af dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen og VAR-vognen efter grundig, grundig overvejelse. Steffen Gartenmann trak minimalt i trøjen i en duel, men hvis man følger lovbogen slavisk, så skal den nok dømmes...

Gartenmann fik også sin anden advarsel og dermed marchordre i situationen efter 74 minutter, og så var Glen Riddersholm og co. skakmat.

Steffen Gartenmann får rødt, og så var Sønderjyske skakmat. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Patrick Olsen lukkede opgøret med 10 minutter igen efter et smukt opspil og en vrist-hak af dimensioner.

Sønderjyderne indledte ellers opgøret fint i Aarhus, og Anders K. Jacobsen kom frem til to pæne afslutningsmuligheder inden for de første ti minutter. Men Kamil Grabara var på plads.

Herefter trykkede AGF på speederen og spillede i lange periode en omgang velpoleret offensiv fodbold. Sejren var altså slet ikke ufortjent, men den kom bare i hus på en 'ærgerlig' måde.

Særligt Jon Dagur Thorsteinsson lignede én, der kunne mærke foråret kildre i benene.

Islændingen drev så megen gæk i Sønderjyskes højre forsvarsside, at Glen Riddersholm cirka midtvejs i første halvleg måtte ændre formation for at dæmme op for den pågående kantspiller.

Inden da var Thorsteinsson oplægger til den største afbrænder på Aarhus Stadion i nyere tid. Islændingen driblede sig fri i feltet og curlede bolden mod det lange hjørne. Lawrence Thomas puffede læderet direkte i fødderne på Gift Links i det lille felt.

Sydafrikaneren sparkede dog på mærkværdig vis forbi målet. Det så ud til at overraske selv Lawrence Thomas, der egentlig bare lå på græsset og ventede på, at Links skulle bringe værterne i front.

Efter 20 minutter så Lawrence Thomas noget bedre ud, da han parerede en Bror Blume-afslutning i fuld længde.

Aarhusianerne fortsatte med at presse på i anden akt, og var uden tøven det bedste mandskab på grønsværen.

Efter en lille time ramte Gift Links tværstangen med et chip, og herefter dumpede bolden lige ned i favnen på Sønderjyskes australske keeper. Heldet tilsmilede ikke AGF denne søndag eftermiddag. I hvert fald ikke de første 73 minutter.

For hér ændrede kampen karakter. Et frispark fra Casper Højer førte ikke til noget i første omgang. For VAR-vognen kaldte situationen tilbage og bad Mads-Kristoffer Kristoffersen kigge situationen igennem igen.

Mads-Kristoffer Kristoffersen dømt straffe efter assistance fra VAR-vognen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

I ultra-slow kunne man med besvær bemærke, at Gartenmann rykkede i Diks, som faldt let i feltet. Det takserede dommerteamet til et straffespark.

Det tog Patrick Mortensen sig af, og så var måltørken brudt og AGF på sejrskurs.

Med Patrick Olsens flotte langskud var Sønderjyske begravet, og AGF bevarer kontakten med de øvrige tophold, mens kampen om top-seks er pivåben for Sønderjyske og en række andre mandskaber.

