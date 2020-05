Måtte begrave sin far over video

Mustafa Amini blev far til Vienna i starten af marts - tre uger senere døde hans egen far

AARHUS (Ekstra Bladet): Coronanedlukningen har haft store konsekvenser for AGF's midtbanedynamo Mustafa Amini.

Det betød nemlig, at australieren blev afskåret fra at sige det sidste farvel til sin far, Obaidullah.

- Det var hårdt at tackle. Men der var bare intet at gøre ved det. Vi kunne ikke komme udenom, at det måtte være sådan. Vi kunne ikke komme ind i landet, så det var en hård periode, men der var ikke noget at gøre for at ændre det, fortæller Amini til Ekstra Bladet.

Øjnene har det vanlige glimt, smilet er aldrig langt væk.

Mustafa Aminis lyse sind er ikke forsvundet, og der er ingen bitterhed at spore over, at en verdensomspændende virus betød, at han måtte sidde klokken tre om natten på en videoforbindelse til Australien for at være en del af begravelsen.

- Jeg havde min kone og datter hos mig, og det hjalp mig igennem en hård periode, siger Mustafa Amini, der var forberedt på at miste sin far.

På Instagram ligger et foto af en grædende 'Musti' med 'Boba' og resten af familien taget 7. januar. Billedet blev taget, da AGF'eren skulle retur til Danmark efter vinterpausen. Han vidste på det tidspunkt, at det meget vel ville blive det sidste farvel. Faderens kræftsygdom var vidt fremskreden.

Under en fodboldsæson havde det været muligt at deltage i en begravelse, hvis AGF havde accepteret det. Covid-19 gjorde det umuligt. Sparsomme flyafgange og udsigten til 14 dages isolation i Australien var hindringen.

- Det kan godt være, at det føles hårdt, men jeg må bare acceptere, at sådan er vilkårene lige nu.

- Det sidder naturligvis stadig i mig, og når jeg mindes min far, er det trist, at han ikke er her længere, men livet går videre.

- Det er jo oplagt, at det måske ikke giver mening at tage tingene så alvorligt, når det går op for én, at det hele kan slutte på et splitsekund. Men jeg har valgt at følge min fars forbillede og forblive glad, nyde livet og påskønne det.

- Jeg har en familie med en datter nu. Hun er sund og rask. Mere kan jeg ikke bede om, siger Mustafa Amini, der i dén grad har haft nærkontakt med livets kontraster de seneste måneder.

I starten af marts fødte hans kone, Natalie, parrets første barn, Vienna.

- Min datter blev født fem dage før covid-19 nedlukningen, så jeg var heldig nok til at have otte uger med hende fuldtid. Det var ret rart, smiler Mustafa Amini.

Nybagt familiefar i en uvis verden, hvor covid-19 for en periode efterlod fremtiden for sport i ingenmandsland. Det var oplagt i den situation at vende situationen med AGF og lave en forlængelse. Men Mustafa Amini holdt fast i sin beslutning om at søge væk, så de kommende kampe for AGF bliver de sidste. Og som Ekstra Bladet tidligere på ugen kunne berette, så har AGF endegyldigt droppet at få en forlængelse på plads.

- Vi havde planer for fremtiden, som formentlig allerede havde været klarlagt nu, men det er ændret. Ligaerne begynder så småt at vende tilbage nu, og formentlig løsner det hele sig inden for kort tid, så klubberne kan begynde at se fremad og bestemme sig for, hvilke transfers der skal ordnes, og hvilke muligheder der er for spillere, der står ved kontraktudløb.

- Vi må se, hvad der sker. Jeg har ingen idé om det, siger han.

AGF indleder Superligaen med den udsatte kamp mod Randers FC torsdag aften. Hvis du er med i managerspil, er det værd at overveje Amini, men der er ifølge Ekstra Bladets ekspert mange fiduser før genstarten.

