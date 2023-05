Magisk duo brillerer: - Fantastisk kamp

Jakob Bonde, der vanligt huserer på Viborgs midtbane, vikarierede i mandagens kamp mod Randers i det centrale forsvar.

Herfra kunne han se en sprudlende offensiv bestående af især duoen Ibrahim Said og Elias Achouri banke viborgenserne på medalje-kurs efter en 2-0-sejr mod Randers.

Den rutinerede Viborg-spiller havde også kun rosende ord at smide efter den magiske duo, da TV 3's rapporter fangede dem efter kampen.

- Når de rammer deres top niveau er de meget, meget dygtige. Det må jeg bare sige, sagde han og tilføjede:

- Men det er ikke kun dem. Det er hele holdet, der leverer. Jeg er glad, det er meget dejligt. Alle fortjener det her. Det var en suveræn kamp.

Viborg indtager Superligaens tredjeplads, mens Randers ligger nummer 5. Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Ibrahim Said scorede to, og Elias Achouri leverede et oplæg, da Viborg slog Randers med 2-0. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix)

Også hovedpersonerne selv fik lejlighed til at sætte ord på deres prætationer.

- Jeg er virkelig glad, siger Ibrahim Said kort, inden Elias Achouri afbrød:

- Det var en fantastisk kamp. Han fortjener det, jeg er glad på hans vegne. Jeg er også glad for min egen præstation. Og så var det en god assist fra Ibrahim, sagde han.

Ibrahim Said noterede sig for to mål i kampen, mens Elias Achouri og Jeppe Grønning stod for et oplæg hver.

Med sejren i Randers indtager Viborg Superligaens tredjeplads - tre point efter FCK på førstepladsen.

Men betyder det så, at de begynder at dufte guld i Viborg?

- Det ved jeg ikke, men det var en meget vigtig kamp. Alt er åbent, sagde Jakob Bonde til TV 3 Sport.