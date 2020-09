Magisk mål-bonanza

FC Nordsjælland fik sæsonens første superligasejr, da holdet besejrede lokalrivalerne Lyngby med 4-1 på hjemmebane.

Lyngby kunne ellers gå til pausen foran med 1-0, men FC Nordsjælland vendte det hele på hovedet med en stærk anden halvleg. Ghaneseren Kamal Deen Sulemana lyste blandt andet op med to mål.

Sejren kom i hus takket være et solidt overtag i boldbesiddelse og målchancer. Særligt Lyngbys to backs kom på overarbejde, da hjemmeholdet ofte angreb over kanterne.

Det tvang gæsterne langt tilbage, og ofte havnede Lyngby med fem mand i forsvarskæden. Til gengæld truede Lyngby den anden vej med flere farlige omstillinger, når muligheden bød sig.

Med sejren avancerer FC Nordsjælland til femtepladsen med fire point, mens Lyngby fortsat er uden sejr og blot har skrabet et enkelt point sammen i de første tre runder. Det placerer holdet under nedrykningsstregen.

Hjemmeholdet startede godt, og Isaac Atanga kom til to gigantiske chancer i første halvleg, men manglede skarphed.

Det blev straffet af Lyngbys Kasper Jørgensen i den anden ende, da han fik sparket en ripost i mål kort før pausen. Her skulle der VAR til at konstatere, at bolden havde krydset stregen.

Hjemmeholdet kom flyvende ud til anden halvleg, og det gav pote efter bare fem minutter.

Først udlignede forsvarsspilleren Ulrik Yttergård Jenssen, da han kom forrest på et hjørnespark, som han styrede i nettet med en kontrolleret inderside.

Bare fire minutter senere var den gal i Lyngby-defensiven igen, da Kamal Deen Sulemana kom til en fri afslutning i feltet og gjorde det til 2-1.

Efter 2-1-scoringen faldt Lyngby sammen, og hjemmeholdet satte trumf på i kampens sidste kvarter.

Magnus Kofod Andersen gjorde det til 3-1, inden Kamal Deen Sulemana kronede en flot indsats med at krølle bolden helt op i hjørnet til slutresultatet 4-1.

