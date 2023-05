Jacob Steen Christensen spillede en stor kamp i 3-2-sejren over FC København, men han slap ikke for at forsvare, hvorfor han bevidst forsøgte at ødelægge straffesparkspletten i Parken i torsdagens pokalbrag

Det hænder, at du som fodboldspiller skal spille med knopperne først, når du vil være bedre end din modstander.

Også på den helt grimme måde.

Det er FC Nordsjællands midtbanemotor Jacob Steen Christensen helt med på, lod han pressen forstå i kølvandet på en dramatisk 3-2-sejr over FC København mandag aften, hvor han spillede lidt af en brandkamp.

I det indbyrdes pokalopgør i torsdags kom den 21-årige Farum-profil ellers i unåde, da han op til Diogo Goncalves' straffesparksscoring til 5-3 sætte hælen ned i pletten for at gøre vilkårene sværere for portugiseren.

- Det var selvfølgelig ikke mit stolteste moment, men når man er i kampens hede, så vil man gøre alt for at vinde. Jeg vil gøre alt for at vinde. Nogle gange har du brug for spillere, der kan være svin. Være et dårligt menneske, fortalte Jacob Steen Christensen.

- Har det fået konsekvenser for dig internt i truppen?

- Overhovedet ikke. Hvad der sker på banen, det sker på banen. Hvad der sker uden for banen er noget helt andet.

- Jeg læste, at du ikke selv kunne lide at se episoden igennem?

- Jeg havde ikke brug for at se det på tv. Jeg ved godt, at det var usportsligt. Men man gør nogle gange nogle ting, som der skal til for at vinde, og det var det, jeg gjorde.

- Er I blevet et beskidt hold?

- Jeg tror, at nu når vi ligger i toppen, så er vi måske blevet mere beskidte, men folk må mene, hvad de vil. Man har brug for at være et svin, hvis man vil vinde.

Jordan Larsson og Jacob Steen Christensen i duel. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det gjorde de ikke torsdags, men revanchen kom mandag, og nu er FC Nordsjælland et point foran københavnerne på Superligaens førsteplads med fire runder tilbage.

Cheftræner Johannes Hoff Thorup har sammen med sit mandskab mødt FCK fire gange på lidt over en måned, hvor det er blevet til to sejre.

Episoden med Jacob Steen Christensen er et eksempel på, at de unge nordsjællændere om muligt er klar på at gå den ekstra mil i jagten på point, men han pointerer også noget væsentligt.

Mads Bidstrup spillede mandag en stor kamp, og han fik også en krammer af sin chef, Johannes Hoff Thorup. Foto: Tariq Mikkel Khan

De må aldrig gå på kompromis med dem selv.

- Jeg har ikke direkte sagt til ham (Jacob Steen Christensen, red.), at han skal lade være med at gøre det igen, men jeg tror, at han har forstået, at det er noget, vi ikke skal spekulere i.

- Vi skal fokusere på os selv.

- Er FC Nordsjælland blevet mere beskidte under dine vinger?

- Det ved jeg ikke, om vi er. Vi spiller spillet. Vi spiller for at vinde. Men vi må aldrig miste os selv i det her. Vi må ikke gå linen ud og komme til at gøre noget, vi senere fortryder. Det er vigtigt.