Mange misforstår VAR

Lige nu er VAR konstant til diskussion, fordi der efter hver spillerunde er episoder til debat.

Fodboldfolket diskuterer om det er rigtigt VAR har blandet sig og om kendelserne nu er korrekte.

Men brugen af VAR i Superligaen står slet ikke til diskussion. Det er i sandhed kommet for at blive. Og det skal nok blive en stor succes på sigt.

Det er meldingen fra Michael Johansen, formand for DBU’s dommerudvalg og manden i spidsen for implementeringen af VAR i Superligaen.

- Jeg forstår godt diskussionerne og utålmodigheden. Men vi har altså kun brugt VAR i seks måneder og er stadig i en proces. Og for mange kan det være svært at gennemskue alle facetterne af VAR, hvilket er forståeligt på nuværende tidspunkt.

- Personligt tror jeg forventningerne i begyndelsen har været for høje til VAR, fastslår Michael Johansen.

I søndags var dommer Jakob Kehlet ude til skærmen og se episoderne efter flere gange, når VAR adviserede ham. Ifølge Michael Johansen handlede VAR fuldstændig korrekt i opgøret mellem Brøndby og FCK i alle situationer. Foto: Lars Poulsen.

Over de seneste seks måneder har Michael Johansen oplevet, at mange simpelthen misforstår intentionerne med VAR.

- Lad mig gøre det lysende klart: VAR træffer ingen beslutninger.

- Når dommeren bliver kaldt ud til skærmen, er det ikke fordi VAR har dømt noget. VAR anbefaler dommeren at se en konkret episode. Siden træffer dommeren suverænt beslutningen, forklarer Michael Johansen og uddyber:

- Når en dommer bliver kaldt ud for at se et muligt rødt kort, kan han sagtens give et gult kort. For beslutningen er altid suverænt dommerens, påpeger han.

FCK-spillerne jublede, da Kamil Wilczek scorede, men målet blev annulleret, fordi Jonas Wind havde haft arm på bolden. Det var helt efter bogen, siger Michael Johansen, formand for DBU's dommerudvalg.

Til trods for kritikken mod brugen af VAR oplever Michael Johansen mange fremskridt siden efteråret. Tidsforbruget for hver gang dommeren skal ud til en skærm er faldet i forårets første fire runder.

- Og når vi diskuterer VAR, er det også værd at nævne, at vi allerede nu har fået korrigeret flere end 30 fejlkendelser.

- På en sæson forventer vi, at VAR korrigerer 60-70 kendelser, som altså ender med det rigtige udfald, forklarer Michael Johansen.

Skal ned på fem fejl

VAR fik en hovedrolle i søndagens opgør mellem Brøndby og FCK, hvor gæsterne fik underkendt en scoring, godkendt en anden, hvor der var diskussioner om Jonas Wind stod offside. Endelig fik Brøndby tilkendt et straffespark.

- VAR adviserede dommeren (Jakob Kehlert) i de rigtige situationer i den kamp, pointerer Michael Johansen.

VAR-chefen er overbevist om, at VAR på sigt bliver en stor succes i Superligaen.

- Se på Serie A. De havde 106 kendelser, som blev korrigeret i sæsonen 2019/2020. De var nede på blot fem fejlkendelser. Det er vores mål, at vi kommer derned for en hel sæson. Men hav lidt tålmodighed. Vi er ikke så langt fremme som italienerne, der har været i gang i flere år.

- Alle har et ansvar for, at VAR lykkes. For det er i sandhed kommet for at blive, understreger Michael Johansen.

FCK: 'Vi finder det bekymrende'

- Vi er i dialog om VAR

DBU advarer klubber og spillere: Stram op!