Silkeborg-lejren erkender, at man har manglet kvalitet i Superliga-åbningen, men der er ingen panik i Søhøjlandet

AALBORG (Ekstra Bladet): Tre nederlag og en målscore på 1-9.

Det er de iskolde facts i sommervarmen for Silkeborg, der mandag aften i lange perioder fik en fodboldlektion af AaB.

Da værterne scorede til 3-0 i første halvlegs afslutning, sad man med bange anelser på Silkeborgs vegne.

- Vi lavede store fejl, og AaB udnyttede det dygtigt. De straffede os virkelig hårdt, men det er vores egen skyld, at vi gik fra at have fint styr på dem til 0-3 på 20-25 minutter. Vi smed mange nemme bolde og stod ikke godt i flere situationer. Det er mangel på kvalitet, sagde anfører Simon Jakobsen ærligt, men med ro i stemmen, efter nederlaget i Nordjylland.

Oprykkerne har langt fra fået den tilbagevenden til Superligaen, som man drømte om i Søhøjlandet. Men selv om særligt nederlaget mod Horsens, og også mandagens kamp i Aalborg, må have gjort ondt i øjnene på SIFosierne, så gider Simon Jakobsen overhovedet ikke forholde sig til ordet krise så tidligt i sæsonen.

- Det bruger vi ikke tid på at tale om. Det har været en elendig start med nul point og ni mål imod. Det vil jeg da hellere end gerne medgive, men der er slet ingen grund til panik. Vi har lært det på den hårde måde, men jeg synes, med hånden på hjertet, at vores anden halvleg mod AaB giver os mod på fredagens kamp, sagde Simon Jakobsen.

Simon Jakobsen (i baggrunden) mener, at Silkeborg har manglet kvalitet. Foto: Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Cheftræner Kent Nielsen er heller ikke bekymret.

- Det har jeg altså været for længe i gamet til at blive, lød det iskolde, men forventelige, svar.

Alligevel var det tydeligt, at nederlaget mod AaB nagede den rutinerede træner.

- Vi er voldsomt skuffede og ærgerlige over, at vi begik så mange fejl i første halvleg. Det kostede dyrt. Men det er altså også stolpe ud, når AaB kommer foran, fordi deres angriber ikke rammer bolden, hvorefter han scorer med skulderen. Sådan er fodbold, og det startede desværre en dårlig periode for os, lød analysen fra Kent Nielsen.

Silkeborg møder fredag aften Hobro, der har den tidligere SIF-chef Peter Sørensen i trænersædet.

