Mareridtet indhentede AGF til sidst

AGF kan bare ikke slå Randers FC.

Efter 13 fejlslagne forsøg på at slå kronjyderne fik De Hvi'e heller ikke mandag aften hugget kniven helt ind, da opgøret mod Randers FC endte 1-1..

14 kampe... seks år. Det vil sige, at sidst AGF sang sejrssang efter en kamp mod Randers FC, troede folk ikke, at Donald Trump havde en chance for at blive præsident i USA.

Et sent dømt straffespark af dommer Michael Tykgaard forpurrede de aarhusianske drømme om en sejr.

Patrick Mortensen gik op i en luftduel med Marvin Egho, der ikke kom i luften, før han blev ramt af AGF'erens flagrende albuer.

Randers tog det ene point til sidst. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AGF-bænken gik i luften i frustration, men dommerens skøn stod efter tjek, og så stod det tilbage, at det frispark, der førte til straffesparket var meget mildt sammenlignet med, hvad Tykgaard havde ladet passere tidligere i kampen.

Straffesparket var til gengæld i orden og så kunne Vito Hammershøy-Mistrati udligne med blot et minut igen.

Kamil Grabara reddede godt nok hans svage straffespark, men Randers-skytten var hurtigst over returen og bankede udligningen ind.

Vito Hammershøy-Mistrati udlignede. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

En fortjent belønning til Randers FC, der havde været bedst efter pausen, men AGF burde have været længe ude af syne, da udligningen faldt.

Indskiftede Milan Jevtovic burde nemlig fem minutter inden have afgjort sagerne, da han fik en mulighed tæt under mål, men den svage serber overplacerede sin afslutning, og Randers FC bevarede sin livline.

Det lignede ellers gennem de første 45 minutter, at AGF ville række ud efter positionen som Brøndbys mest seriøse udfordrer i topstriden.

AGF kom i spidsen efter bare fem minutter, da Gift Links snedigt kom forrest på et frispark fra Casper Højer og headede bolden ind til 1-0.

Gift Links scorede tidligt. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Hjemmeholdet udnyttede den tidlige føring til at sætte sig tungt på kampen, men som første halvleg skred frem satte tilfredsheden ind. AGF virkede magelige og tilfredse med at forsvare den snævre føring.

Den passivitet blev Randers FC bedre til at udnytte efter pausen, og de havde i flere omgange haft udligningen i sigtekornet inden forløsningen kom i sidste øjeblik.

Pointet rykker imidlertid ikke alverden for kronjyderne, der skal slå FC København i sidste runde for at være sikker på at gå i mesterskabs-slutspillet.

Fire hold kæmper om to pladser - sådan afgøres det Fire hold kæmper i sidste runde om de to sidste pladser i mesterskabsspillet. Søndag sparkes alle kampe i gang på samme tid, så der er lagt op til drama. Ekstra Bladet giver dig overblikket over, hvordan de fire klubber hver især kan kvalificere sig. Randers FC - 29 point (+ 9 mål) Kronjyderne skal håbe, at AaB ikke slår OB, for så er de i slutspillet, uanset hvad der ellers sker. Med sejr hjemme over FCK er Randers FC sikre, men uafgjort kan også vise sig at være nok. Det kræver dog en af to ting: at AaB ikke vinder over OB, eller at SønderjyskE ikke slår FC Nordsjælland. Nordsjællænderne kan med en sejr i teorien gå forbi, hvis Randers taber. De skal dog samtidig hente fem mål. SønderjyskE - 28 point (- 1 mål) En sejr i sidste kamp i Farum er formelig nok. Kun hvis AaB samtidig vinder med fire mål mere end Sønderjyske, kan nordjyderne trække forbi. Skulle det usandsynlige ske, kan sønderjyderne håbe på, at Randers FC ikke slår FCK. Med uafgjort holder Sønderjyske nordsjællænderne bag sig, men skal så krydse fingre for, at AaB ikke vinder. Et nederlag vil smadre slutspilsdrømmen. AaB - 28 point (- 4 mål) Det er kun sejr, der tæller mod OB. Det vil bringe AaB på 31 point, og så skal de krydse fingre for, at SønderjyskE og Randers FC ikke begge vinder deres opgør. AaB skal vinde med fire mål mere end SønderjyskE for at overhale dem, hvilket ikke virker videre realistisk. Med uafgjort vil de slutte efter Randers FC og enten SønderjyskE eller FC Nordsjælland. FC Nordsjælland - 26 point (+ 4 mål) Alt andet end sejr dræber enhver mulighed for mesterskabsspillet. Slår FC Nordsjælland i sidste kamp SønderjyskE, vil de slutte foran dem. Så skal de håbe, at AaB ikke vinder over OB. Taber Randers FC, kan FC Nordsjælland i teorien overhale dem med en sejr. Det kræver dog, at de samtidig henter fem mål på dem. Lavet af Gisle Thorsen Vis mere Luk

