Masser af millioner: Sådan fordeler tv-pengene sig

Hvis der var lidt større smil end normalt i Farum søndag aften, så skyldtes det ikke alene FC Nordsjællands sensationelle entré i mesterskabsslutspillet.

Flemming Pedersens unge mandskab sikrede med sejren over SønderjyskE sig nemlig også jackpot i kampen om tv-pengene.

Andreas Schjelderup scorede to gange, da FCN spillede sig ind i mesterskabsslutspillet med 10 af 12 mulige point i de sidste fire kampe. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

Sejren over SønderjyskE betød nemlig to pladsers avancement, og det alene er næsten 800.000 kr. værd. Det betød at FC Nordsjælland rykkede forbi Vejle i tv-fordelingen og de var tæt på at komme forbi AaB.

FC Nordsjællands plads i mesterskabsslutspillet er imidlertid ikke kun de 800.000 kr. ekstra værd i placeringspenge.

Ved at blive parret med lukrative modstandere som Brøndby, FCK, FC Midtjylland og AGF bliver Farum-klubben også begunstiget af gode tv-valg.

Det blev en kæmpe nedtur for Glen Riddersholm, da SønderjyskE kiksede top-6 på sidste spilledag i grundspillet. Foto: Jens Dresling.

FC Nordsjælland var i grundspillet ikke blandt tv-stationernes favoritter, og da en del af tv-pengene fordeles på baggrund af tv-valg, så trækker det alvorligt ned i det store regnskab for FC Nordsjælland, hvor klubben fik næstmindst blandt de 12 klubber fra den såkaldte markedspulje – 1,7 mio. kr.

I slutspillet kan FC Nordsjælland se frem til at det beløb bliver fordoblet grundet de attraktive modstandere. Samtidig er holdet garanteret minimum en sjetteplads. Så den slutspurt har mindst sikret en ekstraindtægt på fem mio. kr. resten af sæsonen.

AaB dumpede to pladser ned med det skuffende nederlag til OB, og det gjorde nordjyderne til den store taber på sidste spilledag. Det kostede 700.000 kr. i runde tal.

I det større perspektiv så koster det nordjyderne endnu mere, da klubben mister de attraktive storkampe, som FC Nordsjælland profiterer af.

Sådan fordeles tv-pengene fra runde 12.-22. runde:

1 Brøndby 14,2 mio. kr.

2 FC Midtjylland 10,1 mio. kr.

3 AGF 9,5 mio. kr.

4 FC København 9,4 mio

5 Randers FC 6,3 mio. kr.

6 OB 6,0 mio. kr.

7 SønderjyskE 6,0 mio. kr.

8 AaB 5,8 mio. kr.

9 FC Nordsjælland 5,8 mio. kr.

10 Vejle 5,2 mio. kr.

11 AC Horsens 4,1 mio. kr.

12 Lyngby 3,8 mio. kr.

Her kan du læse om tallene fra den første uddeling tilbage i december: Millionregn over Superligaen

