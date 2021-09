Maxsø bekræfter: Derfor gik handel galt

Brøndby-anfører Andreas Maxsø var i sommerens transfervindue så tæt på et skifte, at Brøndby stoppede med at bruge ham i Superligaen.

Men transferen gik i vasken, og Maxsø er fortsat i Brøndby.

Indtil nu har der kun været gisnet om årsagen, men nu fortæller Maxsø selv, at et trænerskifte kom i vejen, og forsvarsspilleren bekræfter, at der var tale om den russiske klub FK Rostov.

Det sker i Troels Bechs podcast 'Bech Bag Bolden', hvor Maxsø fortæller, at skiftet var så godt som færdiggjort.

- Jeg troede også selv, at det var en done deal, men i sidste øjeblik blev træneren for Rostov (Valeri Karpin, red.), hvor jeg var på vej hen, landstræner for Rusland.

- Det var ham, der ville have mig derover, siger han til podcasten.

I begyndelsen var det planen, at Karpin skulle dobbeltjobbe og fortsætte hos Rostov, men det ændrede sig, da forhandlingerne var tæt på at blive afsluttet.

- Derfor fik vi at vide, at der kom en ny træner, som skulle se på tingene og danne sig sit eget billede. Han (Yuri Semin, red.) valgte at tage en anden spiller, der tidligere havde været i klubben, fortæller Maxsø.

Rostov lejede i stedet angolanske Bastos i Al-Ain FC fra Saudi-Arabien. Klubben ligger på en skuffende 14.-plads i den russiske Premier League.

Maxsø skiftede til Brøndby i 2019 og spillede en markant rolle, da klubben i den forgange sæson vandt mesterskabet for første gang i 16 år.

Aktuelt ligger Brøndby helt nede på tiendepladsen i Superligaen.