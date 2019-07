Medie: AGF lurer på stor profil

AGF handlede i sidste uge i svensk fodbold, hvor klubben fandt en ny målmand. Nu kan århusianerne måske finde en ny midtstopper i Norge.

Ifølge Bergensavisen er AGF én af flere klubber, der viser interesse for den hollandske midtstopper Vito Wormgoor, der tørner ud for Brann i den bedste række. AGF lurer på Wormgoor sammen med blandt andre Panathinaikos og amerikanske klubber.

Den 30-årige hollænder har kontraktudløb i Brann ved årets udgang, og han ønsker ikke at forlænge. Dermed minder hans situation om Willian Eskelinen, som AGF fik ganske billigt fra GIF Sundsvall.

- Vito er en person, vi sætter stor pris på at have i klubben, men vi bliver ikke enige nu. Man skal aldrig udelukke noget i fodbold, men afstanden er for stor nu, og sådan er fodbold af og til, siger Branns sportschef Rune Soltvedt til avisen.

Vito Wormgoor kom til Brann i januar 2017, og han har imponeret stort i norsk fodbold, hvor han blandt andet har vist sig at være en særdeles målfarlig midtstopper. I denne sæson har han scoret fire mål i Eliteserien, og i alt er det blevet til ti mål i 75 kampe for Brann.

I Brann danner Vito Wormgoor stopperduo med Bismar Acosta, og de er tidligere blevet fremhævet af den norske scout Stig Torbjørnsen, der har en fortid i Viborg FF og dermed også kender dansk fodbold.

- Der er lidt John Terry-faktor over dem. De ofrer næse, skuldre og arme for at blokere skud. Jeg synes, det er det bedste stopperpar i Skandinavien. Wormgoor og Acosta var gået direkte ind på holdet i FC København. Brøndby, som missede mesterskabet i sidste runde, spiller med Benedikt Röcker og Paulus Arajuuri. De er ikke i nærheden.

- (Bubacarr, red. ) Sanneh fra FC Midtjylland er den bedste, men jeg synes, at Wormgoor og Acosta er lige bag ham. Det er med andre ord en gambianer, en costaricaner og en hollænder, der er de tre bedste stoppere i Skandinavien, sagde Torbjørnsen for et år siden til eurosport.no.

Vito Vormgoor er anfører i Brann.

Se også: Superliga-komet tæt på stort skifte - er landet i Italien

Se også: FCM afviser stort millionbud: - Ikke tilfredsstillende

Se også: Slår alarm: Falske billetter til FCK-brag