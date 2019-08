Medie: Brøndby og AGF i transferkrig

Under Alexander Zornigers toårige regime på Vestegnen var svenske Johan Larsson en værdsat hjørnesten i Brøndbys forsvar.

Her blev det til to DM-sølvmedaljer og en pokaltriumf, men opholdet fik en brutal afslutning, da Brøndby som bekendt smed det, som lignede et stensikkert dansk mesterskab i foråret 2018.

Men nu kan Larsson være på vej tilbage til Superligaen og Brøndby.

Ifølge Politiken er den rutinerede svensker netop genstand for et regulært transfer-slagsmål mellem sin tidligere klub og AGF, som begge ønsker at tilknytte ham, før transfervinduet smækker i 2. september,

Politiken skriver, at Johan Larsson fredag er blevet observeret i Aarhus, og avisen erfarer, at der har været kontakt mellem AGF og Larsson.

Aarhusianerne skal dog ikke glæde sig for tidligt.

Således skal Johan Larsson allerede være i gang med forhandlinger med Brøndby, hvor cheftræner Niels Frederiksen og den nye sportschef, Carsten V. Jensen, angiveligt håber på at kunne forstærke den vakkelvorne defensiv med tiltrængt rutine og stabilitet.

Afgørelsen falder angiveligt allerede i løbet af weekenden, så i begge lejre krydser tilhængerne formentlig fingre for en vigtig sejr udenfor kridtstregerne.

Johan Larsson nåede at spille 137 superligakampe for Brøndby under sit første ophold, og er også noteret for seks landskampe for Sverige.

Til gengæld blev opholdet i franske Guingamp, som han skiftede til i 2018, en regulær skuffelse. Det blev kun til få minutter på førsteholdet, inden han blev fritstillet efter sæsonen.

Siden har han trænet med i Elfsborg, men nu tyder alt på, at han snart gør comeback i Superligaen.

Se også: 17-årig slog til i stjernernes fravær: - En god mulighed for mig

Konge-komét!

Se også: Solgt!