Medie: Drømmer om Christian Eriksen

Der er gået tre måneder siden, at Christian Eriksen faldt om med et hjertestop i Danmarks EM-kamp mod Finland, og det er fortsat uvist, om den danske Inter-stjerne kan fortsætte sin aktive karriere - og i så fald hvor.

I Eriksens barndomsklub OB lever drømmen om at hente fynboen retur, skriver Sport Fyn.

Ifølge avisen forlyder det blandt OB's sponsorer, at der er følere mellem Superliga-klubben og Christian Eriksen, og flere sponsorer anser det som en reel mulighed, at den danske stjerne vender hjem til OB.

Foreløbig er der dog intet, der er afgjort i forhold til kreatørerns fodboldfremtid.

Danskeren slikker stadig sårene efter den forfærdelige ulykke, og han har endnu ikke talt med medierne om den dramatiske aften i Parken.

Eriksen har kontrakt med Inter frem til sommeren 2024, men som det har været flittigt beskrevet i medierne, kan Inter-stjernen næppe spille videre i Italien. Fynboen har fået indopereret en pacemaker, og sådan én må man ikke dyrke professionel idræt med i støvlelandet.

Christian Eriksen er flere gange blev spurgt til et muligt skifte til OB - senest på DBU's Facebook-side i oktober 2020. Altså lang tid før der blev vendt op og ned på fynboens tilværelse.

- Det er jeg slet ikke afvisende over for. Nu har vi trods alt også købt hus i Odense, så jeg tror, at vores base bliver i Odense senere hen. Så kunne man også slutte af der, hvis de vil have mig, sagde Christian Eriksen.

Christian Eriksen forlod OB i 2009 til fordel for AFC Ajax. Fynboen nåede aldrig at optræde på stribernes førstehold.

OB lægger afstand til bunden