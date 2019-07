Medie: FCK lurer på ny svensker

Simon Strand nåede aldrig at debutere for Lyngby Boldklub, efter at han i januar 2018 kom til klubben. I stedet forlod han klubben knap en måned, efter at han kom til, da klubben kom i økonomiske problemer.

Siden har Strand spillet i Sverige, men nu kan han være på vej til Danmark igen.

Ifølge det svenske medie FotbolDirekt har FC København nemlig vist interesse i den svenske venstreback, der er på kontrakt i Elfsborg. De har dog fået at vide, at han ikke er til salg.

FC København får dog konkurrence om Simon Strands underskrift, hvis Elfsborg beslutter sig for at sælge ham. Ifølge mediet er også hollandske Vitesse interessede, og de skulle have budt knap tre millioner kroner på ham.

Ståle Solbakken har tidligere på sommeren erkendt, at FC København kan hente en erstatning for den skadede venstreback Nicolai Boilesen denne sommer.

26-årige Strand har spillet 14 kampe for Elfsborg i denne sæson.

