Medie: FCK sælger profil til storklub

Denis Vavro er rygtet til den italienske traditionsklub Lazio, og nu er der tilsyneladende sket en udvikling i sagen.

De to klubber skulle have forhandlet sig frem til en transfersum, der løber op i 12,5 millioner euro, hvilket er meget tæt på de 13 millioner euro, københavnerne forlangte.

Det skriver det italienske medie Corriere dello Sport. Mediet skriver, at Serie A-klubben har fulgt den slovakiske forsvarsspiller siden maj, men det var først i sidste uge, at interessen blev kendt.

Parterne mangler at blive enige om betalingsmåden, og avisen skriver, at FCK skal finde en afløser, inden handlen kan gå igennem for den store forsvarsspiller, som kom til FC København i sommeren 2017.

Siden ankomsten er det blevet til 61 Superligakampe for den 23-årige forsvarsspiller.

