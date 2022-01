Medie: Forhandler med Superliga-rival

Siden rygterne omkring Martí Cifuentes fremtid i AaB begyndte at pible frem, så har Thomas Thomasberg været en af spidskandidaterne til at overtage det ledige trænersæde i Aalborg.

Martí Cifuentes blev onsdag offentliggjort som ny træner i Hammarby, og nu bekræfter Randers' sportslige og kommercielle direktør, Søren Pedersen, at AaB har indledt forhandlingerne i et interview med Discovery-programmet Start11'eren:

- Jeg kan afsløre, at der er forhandlinger i gang, men pilen peger på, at han er Randers-træner, når vi snakker 1. februar.

Han bekræfter derudover også, at forhandlingerne foregår med AaB. Søren Pedersen siger, at Randers FC har forberedt sig på mulige scenarier, alt efter hvad der kommer til at ske i fremtiden.

Thomas Thomasberg har stået i spidsen for Randers FC siden 2018. Du kan iøvrigt læse Tipsbladets fem bud på den kommende AaB-træner hvori Thomasberg også indgår.