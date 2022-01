Medie: Han kan spolere Brøndby-transfer

Andreas Maxsø har været rygtet til Bordeaux, men den kriseramte Ligue 1-klub vælger måske i stedet at rette blikket mod Old Trafford.

I hvert fald skriver den franske avis L'Equipe lørdag, at Bordeaux i de seneste timer er begyndt at overveje muligheden for at hente Manchester United-reserven Phil Jones.

Den 29-årige englænder har været slemt plaget af skader i de senere år, men spillede tidligere på måneden 90 minutter i ligakampen mod Wolverhampton. Det er dog den eneste ligakamp, Jones har spillet i denne sæson, hvorfor et skifte kan komme på tale.

Andreas Maxsø meldes på vej til fransk fodbold. Foto: Ritzau Scanpix

Brøndby IF har tidligere i januar solgt Mikael Uhre, mens andre profiler som Morten Frendrup og Anis Ben Slimane også rygtes væk. Derfor er der nok mange Brøndby IF-tilhængere, der vil drage et lettelsens suk, hvis Bordeaux vælger at hente Phil Jones i stedet for Andreas Maxsø.

Bordeaux har haft det svært i denne sæson, hvor klubben fra det sydvestlige Frankrig kæmper for at undgå nedrykning.