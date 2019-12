Medie: Lurer på Brøndby-flop

Brøndby vil rigtig gerne afskibe Ante Erceg i januars transfervindue, og måske er de blå-gule også så heldige, at der er en aftager.

Ifølge det kroatiske medie sportcom.hr vil Ante Ercegs tidligere klub Hajduk Split gerne have den 29-årige angriber tilbage, og Brøndby-spilleren skal ligeledes være interesseret i et skifte. Kroaten har kun spillet sporadisk i denne sæson og står blot noteret for et kvarters fodbold i Superliga-sammenhæng.

I de seneste 11 kampe har Ante Erceg slet ikke være med i Brøndby kamptrup, og det fortæller klart og tydeligt, at han ikke indgår i cheftræner Niels Frederiksens planer for fremtiden.

Brøndby IF opdagede Ante Erceg i 2017, da han scorede to mål for Hajduk Split og sendte de blå-gule ud af Europa League. Seks måneder senere forsøgte Brøndby at købe ham i Hajduk Split, men Erceg valgte at tage til Dubai, inden han i sommeren 2018 endelig blev Brøndby-spiller.

Ante Ercegs tid i Brøndby IF kan dog ikke betegnes som andet end en fiasko, og det er kun i ganske korte perioder, at den kroatiske angriber har spillet fast. I 31 kampe for Brøndby IF står Erceg noteret for fem scoringer.

29-årige Ante Erceg har kontrakt med Brøndby IF frem til sommeren 2022.