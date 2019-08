Medie: Superliga-klub sælger bænket profil

I de seneste tre runder har Tobias Sana måtte tage til takke med en plads på bænken for AGF, og snart kan han være helt ude af klubben.

Den svenske offensivsspiller skulle således være tæt på at vende hjem til den svenske liga, Allsvenskan, hvor han skal spille for IFK Göteborg.

Faktisk skulle Tobias Sana allerede være i Göteborg for at skrive under med den svenske klub, hvorfor han ikke deltog i AGF's trænings fredag.

Det skriver mediet Fotballdirekt.

30-årige Tobias Sana har tidligere spillet for IFK Göteborg fra 2009 til 2012, hvorefter han skiftede til Ajax. Efter to sæsoner i Ajax rykkede han til Malmö FF, før han i 2017 skiftede til AGF. I AGF står han noteret for 17 mål og 12 assists på 71 kampe.

Svenskeren har kontraktudløb i AGF i sommeren 2020.

