Medie: Superliga-komet tæt på gigant-transfer

AFC Ajax har i adskillige måneder været sat i forbindelse med FC Nordsjælland-stjernen Kamaldeen Sulemana, og den hollandske storklub har offentligt friet til den ghanesiske offensivspiller.

Nu må Ajax erkende, at svaret er nej.

Den store franske avis L'Equipe skriver, at Rennes vinder kapløbet og køber Kamaldeen Sulemana i FC Nordsjælland. Ifølge avisen er der booket et lægetjek til offensivspilleren i Frankrig - det kan allerede finde sted fredag.

Kamaldeen Sulemana meldes tæt på franske Rennes. Foto: Lars Poulsen

Rennes betaler angiveligt 112 millioner kroner for Kamaldeen Sulemana, og dermed har FC Nordsjælland præsteret det næststørste salg i Superligaens historie - kun overgået af FC Midtjylland og Alexander Sørloth.

19-årige Kamaldeen Sulemana er noteret for 43 kampe og 14 mål for FC Nordsjælland. Den forestående transfer til Rennes betyder formentlig, at han ikke er med på søndag mod Viborg FF i Superliga-premieren.

Rennes blev nummer seks i Frankrig i sidste sæson.