Medie: Vred Fischer på vej væk

Viktor Fischer er angiveligt blevet så vred over at blive vraget til søndagens FCK-trup, at han har sat sin agent til at finde en vej ud

Viktor Fischer er så vred over at blive vraget i FC København, at han har bedt sin agent om at finde en vej væk fra klubben.

Det skriver det normalt velinformerede FCK-fanmedie, Copenhagen Sundays.

Da FCK i weekenden lancerede truppen til opgøret mod Silkeborg i Parken, figurerede Viktor Fischers navn ikke. Forklaringen gav cheftræner Jess Thorup efter kampen.

- Han er fravalgt på grund af sit niveau. Han har ikke leveret det, hverken vi eller han har håbet på. Derfor tog jeg en snak med ham lørdag, hvor jeg fortalte ham, at han ikke skulle være med, sagde han.

Og på Ekstra Bladets spørgsmål om Fischers reaktion:

- Der er jo ingen, der bliver glade, når de får at vide, at de ikke skal være en del af truppen, og jeg tror, at han er en af dem. Det er jo ikke første gang i fodboldhistorien, at der er en, som er sat af. Når man er sat af, kan man enten vælge at give op eller træne lidt ekstra. Det sidste tror jeg, bliver løsningen for Viktor Fischer.

Viktor Fischer forstår ikke, hvorfor han er blevet sendt ud i kulden af Jess Thorup. Foto: Lars Poulsen

Samtidig afviste Jess Thorup, at den 27-årige, tidligere landsholdsspiller var på vej væk i dette transfervindue, men noget kunne tyde på, at det alligevel kan blive tilfældet.

I alt fald erfarer Copenhagen Sundays, at Viktor Fischer er meget vred over at være blevet vraget, og at hans agent lige nu arbejder i kulissen for at finde en løsning – altså en anden klub til sin klient, der har et år tilbage af sin kontrakt med FCK.

Derouten har været voldsom for den kontroversielle offensiv-spiller, der vendte hjem i 2018, hvor han på det nærmeste brændte Superligaen af og gjorde sig til rækkens klart største stjerne.

Viktor Fischer er angiveligt så fortørnet over at være blevet sat af, at han nu vil væk fra FCK. Foto: Jens Dresling

Siden er det gået støt ned ad bakke, og han har selv forklaret, at først en genstridig ankelskade og siden en operation for lyskebrok har holdt ham fra igen at kunne ramme sit topniveau.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra FCK’s sportschef Peter Christiansen og Fischers agent, Mikkel Nissen.

Onsdag rejser FCK til russiske Kazan og returmødet med hviderussiske Torpedo Zhodino. Viktor Fischer er næppe med på flyet.