Megasalg bekræftet: Victor Kristiansen solgt til Leicester

Victor Kristiansen tager et af de helt store skridt op af karrierestigen.

FC København er nemlig blevet enige med Premier League-klubben Leicester om en overgang af den 20-årige venstreback.

Det bekræfter FC København i en selskabsmeddelelse.

'F.C. København har indgået aftale om salg af kontraktrettigheden på Victor Kristiansen til Leicester City F.C. Aftalen indeholder enkelte betingelser, som alle forventes opfyldt. Salget forventes at have en positiv virkning på resultat før skat for 2023 på ca. 100 mio. kr,' står der i selskabsmeddelelsen.

Ekstra Bladet skrev torsdag, at Kristiansen var hoppet på et fly med retning mod England, og det eneste, der manglede, var et lægetjek af den unge københavner.

Foto: Jens Dresling

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kan klubben fra Østerbro dog forvente noget mere end de 100 millioner, som er beskrevet i selskabsmeddelelsen.

Det forventes nemlig, at salgsprisen på 'VK' er 120 millioner kroner og dertil ligger der 30 millioner og venter i bonusser. Det samlede beløb bliver betalt i rater.

