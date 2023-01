Megasalg nærmer sig

FC Nordsjælland nærmer sig et salg af Superliga-topscorer Andreas Schjelderup til Benfica, men handlen er endnu ikke helt på plads, og særligt en knude har været problematisk at løse

Forhandlingerne om FC Nordsjællands norske guldfugl Andreas Schjelderup har udviklet sig til noget af en transferhistorie, og nu nærmer sagaen sig sin afslutning.

Tirsdag aften beretter det portugisiske medie A Bola, at en aftale mellem Benfica og FC Nordsjælland er på plads, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der stadig et par knuder, der skal løses, før det kan blive officielt.

Kilder tæt på handlen fortæller, at dialogen mellem Benfica og FC Nordsjælland er fremskreden, og derfor tyder meget på, at et salg kan ske inden for kort tid.

Andreas Schjelderup har været en kæmpe åbenbaring i Superligaen i denne sæson. Foto: Jens Dresling

Forhandlingerne har imidlertid ikke kun kørt på skinner.

På et tidspunkt i forløbet var den portugisiske storklub ved at miste tålmodigheden med FC Nordsjælland, da den danske klub trak handlen i langdrag.

Handlens helt store stridspunkt lå nemlig mellem Benfica og FC Nordsjælland, der har været uenige om, hvornår skiftet skulle gå igennem.

FCN har et ønske om at holde på nordmanden frem til sommer, da de lige nu øjner muligheden for at sikre sig et dansk mesterskab, mens Benfica vil hente ham nu og her.

Andreas Schjelderup har længe været på blokken i Benfica, og nu nærmer parterne sig for alvor hinanden. Men det har ikke været en gnidningsfri proces. Foto: Tariq Mikkel Khan

Uenigheden betød, at portugiserne ifølge Ekstra Bladets oplysninger truede med at trække sig fra en handel, hvis de ikke kunne få fingrene i Andreas Schjelderup nu.

Der kan dog godt være tale om god, gammeldags forhandlingsteknik for at forsøge at presse den danske Superliga-klub, men meget tyder nu på, at FCN har givet sig.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den 18-årige Superliga-topscorer selv klar til at forlade Farum nu for at drage mod det portugisiske i dette vindue.

De personlige vilkår med Benfica er også så godt som på plads.

