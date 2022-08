Mere end point på spil: - Derby kan kickstarte dem

Pest eller kolera?

Hverken FC København eller Brøndby IF har haft en sæsonstart til historiebøgerne.

Med tre point i tre kampe og med henholdsvis -1 og -3 i målscore ligger de to rivaler side om side i den kedelige havdel af Superliga-tabellen.

Det betyder, at ekstraordinært meget er på spil i derby-klassikeren i Parken søndag, lyder det fra den tidligere landsholdsspiller og nuværende ekspert hos Discovery Thomas Gravesen.

Kampen kan sætte vinderen i gang.

- Det her er en kamp, der kan kickstarte både FC København og Brøndbys sæson og tage dem derhen til, hvor man siger, at 'nu kender vi dem igen'.

Og betydningen af at vinde et derby, som søndagens, skal man absolut ikke undervurdere.

- De kampe kan være med til at gøre, at man er ovenpå i den næste måned, fordi man har vundet den her kæmpe, kæmpe store kamp, som et derby er.

Der plejer at være knald på, når FC København og Brøndby krydser klinger. Nu bliver det endnu mere spændende, lyder det fra Gravesen. Foto: Lars Poulsen

- Det er en af de ting, som et derby kan gøre. At pumpe en masse selvtillid ind i en trup, så det bliver en meget, meget vigtig kamp, lyder det fra Gravesen.

I mangel af mål

- Hvem er værst kørende, Brøndby eller FC København?

- Det er jo det, der er så mærkeligt ved det her, for resultatmæssigt har det ikke hverken for Brøndby eller FC København været en succes de første tre kampe i Superligaen, men det er små ting, der mangler.

Mål, mål og flere mål.

- Det, der kendetegner både Brøndby og FC København lige nu, det er, at de spiller nogle okay kampe ude på banen, men nogle dårlige kampe oppe foran.

- De får ikke scoret og de brænder alt for mange chancer. Og det giver en smule usikkerhed i holdet, fortæller Gravesen, der samtidigt antyder, at den kritik, der er faldet over de to hovedstadshold i sæsonstarten, har været en kende hård.

- Jeg ser ikke, at de har haft en skandaløs sæsonstart.

- De har haft en dårlig sæsonstart pointmæssigt, de har haft en dårlig sæsonstart hvad angår at score mål, forklarer eksperten.

FC København og Brøndby delte, da de to hold senest stod overfor hinanden i april. Ellers er sejren i fire ud af mandskabernes seneste fem møder faldet ud til hjemmeholdets fordel.

Tre gange til mestrene fra FCK.

Uanset udfaldet denne gang, så kommer der ekstra pres på det hold, der trækker det korteste strå.

- Det bliver spændende at se, hvordan både Niels Frederiksen og Jess Thorup løser opgaven, og det bliver spændende at se, hvordan spillerne løser det her pres, som der alt andet lige vil være for dem, der taber kampen.