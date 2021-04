Mesterlige ulve smadrede AGF

FC Midtjylland udnyttede fuldt ud gaven fra Brøndby Stadion og strammede grebet om guldet med en fortjent 4-1 udesejr over et AGF-mandskab massivt plaget af skader.

Dermed har ulvene åbnet mesterskabsslutspillet med at slå de to mandskaber, som lå på medaljepladserne ved afslutningen af grundspillet.

Det er ganske enkelt mesterklasse.

AGF blev op til kampen udfordret af forkølelse til både keeper Kamil Grabara og forsvareren Bubacarr Sanneh, så det aarhusianske lazaret op til kampen talte ni mand.

Det betød, at den svenske forsvarskæmpe Niklas Backman blev forfremmet til bænken hos De Hvi'e, selv om han først lige er vendt tilbage til træningsbanen og burde bruge længere tid på at komme i form.

Trods de mange frafald åbnede AGF kampen livligt, og efter fem minutter bankede Patrick Olsen et projektil på stolpen, som kunne have ændret kampens forløb.

Nu slap FC Midtjylland med skrækken, og langsomt og sikkert strammede ulvene grebet om kampen.

Frank Onyeka kom galt af sted efter en luftduel i kampens indledning, men nigerianeren kæmpede sig gennem smerterne med effekt.

Midtbanespilleren lukrerede på en halvhjertet forsvarsaktion fra Sebastian Hausner på et hjørnespark og trykkede 1-0 scoringen ind efter 16 minutter.

Efter 16 minutter satte Frank Onyeka FC Midjyllands første mål ind.

Det lignede i realiteten en tidlig afgørelse på opgøret med AGF's mandskabsmæssige udfordringer i tankerne.

Foto: Claus Bonnerup

FC Midtjylland var i fuld kontrol, og da Milan Jevtovic endelig kom frem til noget, så var serberen ubeslutsom og chancen gik tabt.

Frank Onyeka måtte kort efter scoringen humpe ud, men det ændrede ikke på kampens forløb. Mikael Anderson gled ubesværet ind som afløser.

I pausen måtte også Paulinho melde forfald med en skade, men inden AGF kunne udnytte den rokade hos ulvene, øgede mestrene føringen.

Casper Højer blev vurderet at have ramt bolden strafbart i feltet, og så kunne Alexander Scholz omsætte straffesparket til mål kort efter pausen.

De frustrerede AGF'ere fik revet en del advarsler til sig, men pludselig var de tilbage i opgøret, da Jonas Lössl var ubeslutsom på et frispark, og så kunne Patrick Mortensen reducere.

Målræven slår til og tænder AGF-målet.

Under normale omstændigheder ville det have ført til et stormløb fra AGF, men det blev aldrig rigtig seriøst.

Og det var helt forudsigeligt, at FC Midtjylland i slutfasen kunne stikke kniven ind. To gange med Gustav Isaksen i centrum.

Den indskiftede kantspiller stod først for opspillet før Mikael Andersons 3-1 scoring, og det var også i hans side, at opspillet til Evanders 4-1-mål faldt.

Dermed er forspringet på førstepladsen nu på fire point.

