Mestrene funklede: Håbløse Hobro slået i målfest

FC Midtjylland kunne have kørt bundholdet Hobro fuldstændig over, men mestrene beherskede sig og nøjedes med 5-2

HERNING (Ekstra Bladet): Når Tim Sparv bliver dobbelt målscorer mod dit hold, så ved du, den er helt gal.

Det ved man også godt i Hobro, der lørdag stillede op mod mestrene i Herning med ét eneste formål. At undgå en lussing med sit skadesramte bundhold. Det lykkedes ikke, selv om nederlaget blev ‘begrænset’ til 5-2.

Det var spil til et mål fra første fløjt på MCH Arena, og allerede efter 11 minutter vidste man, hvad klokken havde slået, da ingen ringere end Tim Sparv bragte FC Midtjylland på 1-0 efter et langt indkast, der uhindret blev forlænget af Rasmus Nicolaisen lige hen til de finske fødder.

Det var blot andet Superliga-mål i karrieren for Sparv, men ikke det sidste…

Hobro havde valgt en kompakt 4-1-4-1, men det hjalp ikke det fjerneste, da de kriseramte himmerlændinge ikke orkede at dække op hverken på dødbolde eller i åbent spil.

Derfor kunne Danmarks mest målfarlige wingback, Marc Dal Hende, uhindret heade 2-0-målet ind, da Jesper Bøge og Rasmus Minor lod ham stå fri i feltet, efter Awer Mabil havde tørret Nicolas Gotfredsen i venstre.

Foræringerne fra bundholdet fortsatte, og efter en god halv time tabte Jesper Rask bolden, da han stødte sammen med Paul Onuachu i feltet. Returen tjattede Mikkel Pedersen nogle få centimeter hen til Rasmus Nicolaisen, der takkede og lavede sit fjerde sæsonmål.

Man fik næsten ondt af Hobro-spillerne, der ikke kunne gøre noget som helst rigtigt, men den fornemmelse forsvandt igen, når man kiggede på den manglende vilje til i det mindste at slås for tingene…

Murphys lov på MCH Arena

Hvis bundholdet kunne have solgt kampen for 0-3 og holdt weekend, havde man gjort det. Det var kun de hvide flag, der manglede, før det var rendyrket overgivelse.

Murphys lov satte for alvor ind, da Tim Sparv kort inden pausen udnyttede et flot forarbejde af Joel Andersson og klaskede sit andet mål i kampen ind fra distancen. Vi er nogle tusinde, der skal have købt t-shirten med teksten: ‘Jeg var der, da Tim Sparv blev dobbelt målscorer’.

Efter pausen løftede Hobro sig. Heldigvis for alle, der holder af klubben.

Julian Kristoffersen, med en fortid i FCK, indledte en flot periode i anden halvleg, da han modtog bolden alene på FCM’s banehalvdel, hvor kun Kian Hansen var. Kristoffersen satte sin oppasser med et simpelt træk til højre og krøllede herefter kuglen uden om Jesper Hansen. Flot aktion.

Det gav blod på tanden for udeholdet, der fortsatte oprejsningen i anden halvleg. Ikke mindst fordi FCM havde sat tempoet betydeligt ned, men det skulle jo ikke lægge Hobro til last. Med 20 minutter igen satte Vito Mistrati et regulært drømmemål ind, der næsten fjernede spindelvævet i trekantssammenføjningen.

Så blev tingene lidt for alvorlige for mestrene, der på ny skruede op for intensiteten. Ligesom man igen udnyttede Hobros håbløse evne til at dække op.

Med 20 minutter tilbage slog Paul Onuachu sidste søm i ligkisten, da han stod umarkeret på et frispark fra Joel Andersson. Det er altså skidt at lade en 201 centimeter høj angriber stå alene i det lille felt på en dødbold…

Hobro formåede herefter at lukke nogenlunde af og slap fra Herning med bare lidt skind tilbage på næsen…

