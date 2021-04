Mestrene i kæmpe problemer før FCK-brag

I den sidste kamp inden tilskuerne vender tilbage til Superligaen kom FC Midtjyllands gulddrømme under gevaldigt pres.

Inden midtugens nøgleopgør mod FC København står det klart at det bliver uden FCK-dræberen Sory Kaba og nok så væsentligt også Erik Svitachenko.

Begge spillere kom i dommer Morten Kroghs sorte bog, da FC Midtjylland mandag aften øgede afstanden til Brøndby i toppen til fire point igen.

Set med FC Midtjylland-øjne blev nullerten et kæmpetilbageslag mod yndlingsmodstanderen, Randers FC.

Kronjyderne er ganske enkelt indehaver af et af Superligaens mest markante traumer i opgørene mod ulvene.

Blot to gange på otte år har Randers FC hentet point mod FC Midtjylland... det ene point mandag aften blev det bare tredje point siden Nicklas Bendtner køre spritkørsel i København.

Ulvene ville mest i opgøret mellem to pokaltrætte mandskaber, men det var Randers FC der først truede, da Marvin Egho flot blev spillet fri af Tobias Klysner, men hamrede den store mulighed forbi.

Klysner boltrede sig på kanten over for den omskolede centerforsvarer Japhet Sery, der havde kolossale problemer og endte med at blive skfitet ud i pausen.

FC Midtjylland fik strammet grebet om opgøret efter den oplevelse, og Anders Dreyer var uheldig, da han kom fri og bankede kuglen på stolpen.

Randers FC spillede en kontrolleret kamp, men havde visse problemer med Frank Onyeka og Jens-Lys Cajuste centralt, men efter pausen fik Thomas Thomasberg kvalt det problem.

FC Midtjylland maste på efter pausen og Pione Sisto gav et behjertet pift, da han kom ind. Først brød han flot igennem, men måtte se sit forsøg stoppet på stregen og kort efter troede han, at han skulle have straffespark for et puf i ryggen, men dommer Krogh sagde nej.

Kort før tid kom kampens dramatiske højdepunkt, da Mathias Nielsen baskede en høj støvle i hovedet af indskiftede Gustav Isaksen, så det unge FCM-talent måtte til tælling.

Mathias Nielsen slap nådigt med kun at se gult og så kunne Randers FC redde det første point i slutspillet hjem

