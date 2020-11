Mestrene sænkede AGF i stort VAR-drama

AARHUS (Ekstra Bladet): Superligaen lever lidt endnu, men tegningen er til, at FC Midtjylland løber med det hele.

Trods et opslidende Champions League-program har ulvene nu taget afsæt til at holde jul på toppen af Superligaen.

Lige inden landskampspausen blev FC København skilt af med 4-0 og mission 'udslet medaljevinderne' blev så fuldført søndag, da AGF blev mulet 2-1 på Aarhus Stadion.

Sølv og bronze fra sidste sæson sænket på 14 dage.

Det stinker af mesterskabsklasse.

AGF lignede ellers et hold i kontrol med opgøret efter en god indledning, men ulvene har netop i Champions League på nærmeste hold erfaret, at det handler om kynisme i de gode perioder.

Og netop da hjemmeholdets pres blev allermest massivt, så slog Pione Sisto til den anden vej med en sublim detalje efter en halv time. En lang bold frem dæmpede han med højrefoden og skiftede retning samtidig. Han satte i fart og sendte Dion Cools afsted.

Kamil Grabara reddede fænomenalt, men bolden røg ud på Casper Højer og boblede på tværs af målet, hvor Frank Onyeka kunne sætte bolden i nettet til 1-0.

Sory Kaba fik scoret endnu et Superligamål. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

En hård skæbne for AGF, der dog var tæt på at komme igen hurtigt, da Albert Grønbæk trykkede på mål og ramte tilfældigt Patrick Mortensen, der var tæt på at rette bolden i mål. Samme Mortensen var få minutter efter tæt på at flugte udligningen ind.

I stedet gravede AGF hullet dybere for sig selv. Nicolai Poulsen mistede bolden i en duel foran feltet til Frank Onyeka, der fandt Sory Kaba til 2-0. Effektiviteten emmede af alle de erfaringer som FC Midtjylland havde samlet op i Champions League.

AGF vendte før landskamppausen Lyngbys føring til sejr og senest blev Kolding IF også indhentet i pokalen.

Hjemmeholdet skulle dog bruge VAR til at komme tilbage i kampen. Dion Cools ramte et Casper Højer indlæg med hånden i feltet og efter en rundtur omkring VAR-dommeren, så tildelte Jens Maae AGF et korrekt straffespark, som Patrick Mortensen omsatte til 2-1.

I det hele taget kunne Dion Cools efter kampen med en vis vægt påstå, at VAR-ulv bliver han aldrig. Et kvarter før tid troede FC Midtjylland nemlig, at de havde afgjort sagerne, da Erik Sviatchenko gjorde det til 3-1.

Et nyt VAR-tjek afslørede imidlertid, at Dion Cools kom fra offside, da han forlængede bolden til Sviatchenko.

Det betød, at AGF's comeback levede helt til sidste sekund, men selv om bronzevinderne havde flere gode muligheder, så lykkedes det ikke at fuldende comebacket.

Før interview: Ingen betingelser fra Ståle

Bossen sprænger Eriksen-bombe

Eksperter om Seier: Her går grænsen