Mestrene skuffer

De plejer at levere indbyrdes brag med masser af drama, AGF og Brøndby, men sæsonpremieren blev en light-udgave af slagsen foran 8.392 tilladte tilskuere til 1-1 kampen på Aarhus Stadion.

Der var ganske vist masser af vilje hos aktørerne, men evnerne fulgte ikke helt med trangen til at spille hurtigt, og derfor blev det generelt en temmelig rodet forestilling, hvor mesterholdet fra Brøndby bestemt ikke viste noget, der kan pege frem mod et titelforsvar.

Der var fra start en god håndfuld nye navne på banen at holde øje med hos begge hold, og et par af dem faldt da også straks i øjnene.

Hos AGF, som startede kampen klart bedst, viste den store lejesvend fra Køln, Yann Bisseck straks klasse med både overblik i defensiven og som offensivt luftvåben, og Oliver Lund viste sig ivrigt frem på venstrekanten.

Det var også fra den side, hjemmeholdet satte sig mest igennem, og det indledende mål skulle også komme herfra.

Jon Thorsteinsson leverede efter små ti minutter en rigtig delikatesse, da han – formentlig inspireret af EM-slutrundens perler fra Insigne og Dolberg – trak ind i banen fra netop venstre og skruede bolden ind ved fjerneste stolpe bag superligadebutant Mads Hermansen.

Brøndby havde besvær med at få spillet til at glide, men efterhånden åd mestrene sig ind i kampen, og mod slutningen af første halvleg var værterne under stigende pres.

Det fik kort før pausen Sebastian Hausner til at krakelere, da han slet ikke fik clearet et indlæg væk fra farezonen, og den løse bold dalede ned til Kevin Mensah, som prikkede bolden forbi AGF-debuterende Jesper Hansen i målet.

Samme Jesper Hansen var første mand på banen en time før kampstart, og han tog den fulde runde med klap ud til de fremmødte, som behørigt kvitterede.

Den 6-årige veteran ligner en investering til en smiley i Smilets by, mens 15 år yngre Mads Hermansen ligeledes gjorde et fint indtryk i det modsatte bur.

Han slap til gengæld med skrækken, da Oliver Lund efter en time steg til vejrs, og pandede bolden på stolperoden, og det blev den største chance i en rode anden halvleg, hvor viljen var større end de offensive kompetencer hos de to sæsondebuterende mandskaber.