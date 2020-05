Midt i en krisetid: Millionhjælp til klubberne

Først den ene vej, så lidt den anden vej.

Umiddelbart er Superliga-klubberne med undtagelse af AGF midt i en corona-krisetid blevet forgyldt med store lønpakker til et samlet beløb på over 60 millioner kroner.

Der er givet til fodbold, men også til klubbernes sidegesjæfter.

Den absolutte topscorer er FCK takket været støtten til de to Lalandia'er i Rødby og Billund, der har fået over 16,3 mio. i lønkompensation.

Dermed er der næsten 20 millioner støttekroner på vej mod Parken.

Mens mesterskabsfavoritterne fra FC Midtjylland har en ansøgning om 4,3 millioner kroner under behandling, har Silkeborg og AGF ikke haft så travlt med at bede om penge.

Silkeborgs ansøgning vedrørende fodbolddelen af forretning er ifølge direktør Kent Madsen sendt af sted. Det drejer sig om en lille million kroner.

Selv om det ikke er som at pisse i bukserne, skal flere af de ellers rare millioner alligevel afleveres tilbage, da lønkompensationerne er givet ud fra, at de hjemsendte spillere og andre ansatte i klubberne først ville vende tilbage på jobbet 9. juni.

Nu er næsten alle tilbage i en ny hverdag med en protokol hængende over hovedet.

- Men pengene falder alligevel på et tørt sted. Kassen var ved at være tom på grund af manglende aktiviteter.

- Hvis ikke vi havde fået pengene, ville vi nok have fyret. Nu tager vi imod, hvad vi kan tilkomme os og har til gengæld beholdt alle vores medarbejdere, siger Esbjerg-direktør Brian Knudsen, der i første omgang har fået 3,4 millioner kroner.

- Vi får ikke lov at beholde alle pengene, fordi vi er kommet i gang før beregnet, hvilket vi glæder os over.

Superliga-klubberne kan midt i en svær tid glæde sig over at have fået millioner i lønkompensation. Foto: Lars Poulsen

Også i Randers er der glæde over, at der vil komme penge i kassen, og her er meldingen næsten den samme som i Esbjerg.

- Det er klart, at havde vi ikke fået de penge, havde vi stået i en anden situation. Årsagen til, at folk er sendt hjem med lønkompensation, var netop for at undgå at fyre folk.

- De pakker gør det muligt at undgå fyringer her og nu, men det har været en dramatisk tid, og det kan jo være, at vi bliver nødt til at foretage nogle justeringer på sigt, siger kommerciel og sportslig direktør Søren Pedersen.

