Midt i succes: OB sælger OL-spiller

Assens-knægten Mikkel Desler kommer ikke til at hjælpe OB videre i jagten på medaljer.



Den alsidige 24-årige har spillet sin sidste kamp i striwerne og skifter øjeblikkeligt til Haugesund i Norge.



Ekstra Bladet erfarer, at OB har accepteret et tilbud fra nordmændene på Mikkel Desler, og dagens træning i Ådalen bliver en af de sidste for spilleren, der stort set er opfostret i klubben.



Mikkel Desler kæmpede sig allerede i teenage-årene ind på OB-mandskabet. Han blev i 2016 udtaget til OL i Rio de Janeiro.



Den blonde fynbo fangede hurtigt interessen fra andre klubber, hvor både Groningen og Brøndby har haft følere ude.



Han er imidlertid blevet et offer for sin alsidighed, hvor han efter ankomsten af cheftræner Jakob Michelsen er røget ud i en backuprolle på bænken.



I den sammenhæng spiller det især ind, at backen Ryan Johnson Laursen har fået styr på de mange skader, og det har gjort udsigten til spilletid dyster i OB.



Derfor søger Mikkel Desler nu mod Haugesund, hvor han har udsigt til at spille Europa League, efter holdet sluttede nummer fire i Eliteserien sidste sæson.

