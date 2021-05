Midtjyllands mavepuster: Hvorfor sker det

- Vi må hjem og kigge os selv i spejlet og spørge os selv, hvorfor vi lukker så mange mål ind, som vi har gjort de seneste fem kampe. Det er flere, end jeg synes godt om, lød det fra FC Midtjyllands keeper, Jonas Lössl efter 2-4 nederlaget i Parken, og med henvisning til de hele ni kasser, han har måttet indkassere i den periode.

Aftenens resultat var selvsagt en tabelmæssig mavepuster.

- Folk er rigtigt skuffede, men vi er også enige om, at vi vinder og taber sammen, at vi står skulder ved skulder, og lige nu har vi stadig en kæmpe chance tilbage.

- Vi har spillet bolden over til Brøndby, men vi må forberede os max til den sidste kamp mod AGF, lød det fra keeperen, der ikke mente, at han havde aktier i nogen af aftenens fire mål.

Jonas Lössl ærgrer sig over at skulle samle for mange bolde ud af eget net i sæsonens slutfase. Foto: Lars Poulsen

Og så kunne han da også anerkende en stærk modstander på dagen.

- Det må have været en fed fodboldkamp at sidde og kigge på. Vi spiller en fremragende første halvleg. Det gør FCK også.

- Så får vi rødt kort ligesom i Brøndby. Vi prøver, men det er ikke nok. Inden da taber vi også lidt af den aggressivitet, som vi har i første halvleg. Men de spiller en rigtig god kamp og fortjener at vinde.

Om værternes afsluttende fejring i Parken sagde han:

- Det er da også fantastisk for en stor klub for FCK, at de får en optur nu igen. Og for os alle sammen er det herligt, at folk er tilbage på tribunerne, og at vi kan spille i sådan en kulisse.