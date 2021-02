Mike Jensen: Der var mulighed for Superliga-skifte

Mike Jensen vendte i forårets transfervindue hjem til dansk fodbold efter otte år i udlandet, men det bliver som bekendt ikke i Superligaen, at han i første omgang skal slå sine folder.

Han skiftede nemlig til HB Køge i 1. division.

Ifølge midtbanespilleren selv var der dog også chancer for at havne i en Superliga-klub. Det fortalte Mike Jensen, da han var gæst i tv-programmet 'Offside' på TV3 Sport mandag aften.

- Ja, det var der (mulighed for at skifte til en Superliga-klub, red.). Der var mange muligheder og gode muligheder.

- Jeg havde ikke forventet, at der var så mange muligheder, og jeg var egentlig sindssygt overrasket over, men også glad for interessen, så der var ting, der skulle vendes og drejes, lyder det fra den tidligere Brøndby-spiller.

Mike Jensen sætter ikke navn på Superliga-bejlerne, men fortæller, at parterne var godt i gang med forhandlinger.

- Som jeg føler det, var jeg nået så langt, at beslutningen var hos mig, siger han.

I fredags debuterede den tidligere Brøndby-, Rosenborg- og APOEL-spiller med en scoring i HB Køges sejr over Skive IK i 1. division. Det var endda på hans 33-års fødselsdag.

Tæt forbindelse til Braithwaite-agent

Vandt en million i blinde