Million-handel på vej? Topmøde om topscorer

FC Nordsjællands teenage-topscorer Andreas Skov Olsen forventer en snart afklaring på sin fremtid. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger mødes klubben et med en stor udenlandsk klub i denne uge

Slutspillet om FC Nordsjælland teenagetopscorer Andreas Skov Olsen er i gang.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Farum-klubben senere i denne uge et møde med en stor udenlandsk klub.

Dermed kan en million-handel være under opsejling for den ombejlede U21-landsholdsangriber, der scorede 22 gange i den netop overståede sæson.

- Der er ikke noget konkret endnu, men det kommer der inden længe, siger Andreas Skov Olsen til Ekstra Bladet.

Sammen med resten af U21-landsholdet forbereder han sig til det kommende U21-EM, og den 19-årige FCN-spiller håber at have sin fremtid nogenlunde på plads, inden det går løs i Italien.

- Om det bliver FC Nordsjælland, eller jeg skal prøve noget nyt, får jeg nok svar på denne uge, vil jeg sige.

- Min agent skal lige gøre noget færdigt og se, hvad det allerbedste for mig kan blive.

- Men du forventer en afklaring inden EM?

- Ja.

Karlo Bartolec (tv.) er skiftet til FCK, spørgsmålet er, hvor Andreas Skov Olsen (th.) ender. Foto: Jens Dresling

Med en afklaring skal forstås, at der er truffet en beslutning om, hvilken vej man går - altså om kontrakten skal forlænges, eller om han skal sælges.

Andreas Skov Olsen kontrakt med nordsjællænderne udløber efter denne sæson, og klubben er derfor afklaret med, at han skal sælges, hvis ikke det lykkes at overtale ham til en forlængelse.

I udlandet vil han kunne mangedoble sin løn, og han er blevet rygtet til både Italien, England og Spanien de seneste måneder.

- Skal jeg af sted, skal det være til et sted med udsigt til spilletid. Jeg skal ikke bare sidde på bænken. Det er jeg simpelthen for ung til, siger FC Nordsjælland-angriberen, der kalder det for en svær beslutning:

- Det er en stor beslutning, lige meget hvad det ender med. Man vælger noget og fravælger noget andet. Så må man bare håbe på, at man træffet den rigtige beslutning, selvom man aldrig ved det helt.

Bliver beslutningen et salg, vil Andreas Skov Olsen kunne bruge EM-slutrunden til at sælge sig selv - hvis han da ikke allerede er det!

