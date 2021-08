Million-underskud i Silkeborg

Silkeborg IF Invest, der er selskabet bag byens superligaklub, noterer sig et mindre underskud for første halvår i 2021.

Underskuddet lyder på 1,3 millioner kroner før skat, oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Halvårsresultatet er herudover påvirket af satsningen på at komme tilbage til 3F Superligaen - et sats, der heldigvis lykkedes med en oprykning i suveræn stil, lyder det fra administrerende direktør Kent Madsen.

- På den baggrund lever vi fint med det beskedne negative resultat for første halvår, selv om vi naturligvis aldrig vil være tilfredse med røde tal.

Han tilføjer, at resultatet betegnes som acceptabelt under hensyntagen til, at koncernens aktiviteter både i relation til hoteldrift og konferencer samt fodboldforretningen har været hårdt ramt økonomisk af coronarestriktioner i perioden.

- Med oprykningen til Superligaen bliver fodboldøkonomien klart forbedret, lige som den gunstige udvikling i relation til pandemien medfører en klar fremgang for vores hotel- og konferenceaktiviteter, så vi ser positivt på andet halvår - selv om der naturligvis fortsat er stor usikkerhed knyttet til covid-19, siger Madsen.

Koncernen har en egenkapital på cirka 221 millioner kroner, og den forventes at ligge i samme leje ved årets udgang.

Silkeborg har fået en tilfredsstillende start på superligasæsonen med en sjetteplads efter seks runder, hvor det blot er blevet til et enkelt nederlag, ude mod FC Midtjylland.