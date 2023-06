Millioner i støtte til Superliga-klub

De er svævet på sommerferie på en lyserød sky efter noget af det vildeste comeback, der nogensinde er set i dansk fodbolds bedste række.

Og nu er der flere gode nyheder til Lyngby Boldklub.

Onsdag meddeler klubben, at Friends of Lyngby skyder mere end ti millioner kroner ind i klubben.

- Vi i FOL har været til lommerne igen, og der blev hurtigt samlet 10 mio. kr,- sammen til fortsat udvikling af klubben. Selvom investeringen blev vedtaget før kampen mod AaB, var der ubetinget opbakning, og det vidner om den store kærlighed og tro på klubben, som vi har, siger medejer af Lyngby Boldklub, Mads Byder.

Ifølge Lyngby Boldklub ville kapitalindsprøjtningen være sket, uanset om de var rykket ned eller havde klaret skærene.

- De 10 mio. kr. er et vidnesbyrd om, at valutaen for os ikke alene er resultaterne på banen. Vi ejere kigger på det samlede projekt, og den store fremgang med akademiet, sponsorer, tilskuere, samarbejder i regionen og følelsen af, at hele Lyngby er sammen om det, giver os en fantastisk platform til at fortsætte vores udvikling, siger han.



Kapitalindsprøjtningen er ikke øremærket bestemte områder - men til driften generelt. Men også en 'symbolsk indsprøjtning i forhold til ikke at lade sig friste af potentielle gode tilbud på vores mange talentfulde spillere', som klubben skriver.