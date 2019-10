Millioner på spil i Superligaen

Der sidder formentlig en række mennesker med ansvaret for økonomien i en af de 14 Superliga-klubber og bider negle i den kommende weekend. For efter runde 13 skal første rate af tv-pengene uddeles, og de fleste klubber har millioner på spil.

Det er især, fordi en del af tv-pengene uddeles efter holdenes placeringer i tabellen. Der er altså store beløb at hente, hvis man avancerer et par pladser, ligesom der er mange penge at 'miste', hvis man falder tilsvarende.

Allerflest penge har SønderjyskE og FC Nordsjælland på spil. De kan, alt efter hvordan rundens kampe udarter sig, ligge fra nummer tre til nummer ti.

Der er ifølge Tipsbladets beregninger godt tre millioner kroners forskel på de placeringer, og så giver en sejr yderligere godt 325.000 kroner.

Den slags penge betyder meget i en klub som SønderjyskE, der ifølge Tipsbladets opgørelse fra september har et årligt spillerbudget på omkring 25 millioner kroner.

- Det er jo en af tre store poster i vores budget. Tv-penge, vores store samarbejdspartnere og transfersalg af spillere, det er de tre store, så der er ingen tvivl om, at det har stor betydning for SønderjyskE, siger sportschef Hans Jørgen Haysen til tipsbladet.dk.

- Et par millioner er rigtig meget også for os. Det kan gøre meget enten på bundlinjen, som også er vigtig for os, eller vi kan reinvestere det i talenterne, nye spillere, stab eller infrastruktur. Så vi kigger rigtig meget på de her spillerunder, og forhåbentlig kan vi ligge så højt som muligt.

FC Nordsjælland har for alvor meget på spil, fordi der kan rykkes med ved deres placering i tabellen den kommende tid. Det samme har SønderjyskE. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Også Randers FC holder øje med tv-millionerne. Klubben har efter beregninger, som tipsbladet.dk har foretaget, lidt over to millioner på spil, alt efter om den bevarer sin aktuelle tredjeplads eller ej.

- Det er selvfølgelig en runde, der betyder meget for os. Vi kan være alt fra nummer tre til nummer syv, når runden er færdigspillet, og det er da et anseeligt beløb, der er til forskel på de to placeringer, siger sportslig og kommeciel direktør Søren Pedersen.

- Vi har haft en rigtig fin sæson indtil videre, så uanset hvad, får vi mere, end vi har budgetteret med, men vi vil da rigtig gerne besvare tredjepladsen og score en fin økonomisk gevinst,lyder det.

Det er kun FC Midtjylland, FC København og Silkeborg IF, der ikke kan ændre på sine placeringer og dermed for alvor rykke på tv-penge-beløbene. De står ifølge tipsbladet.dks beregninger til at indkassere cirka 14, 13 og 2,5 millioner kroner. Plus et kontant beløb ved sejr eller uafgjort i den kommende runde.

Tv-pengene uddeles efter 13., 26. og sidste spillerunde i hver sæson. Der er omkring 106 millioner kroner på spil hver gang, og heraf uddeles 30 procent ud fra placeringerne i tabellen.

