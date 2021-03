Millioner på spil: Sådan afgøres dramaet

Kanontid - Blume viser storform

Der er topbrag mellem Brøndby og AGF og nedrykningsduel mellem AC Horsens og Lyngby, men det største og mest umiddelbare drama på sidste grundspilsdag finder vi lige midt i tabellen.

Her kæmper Randers, SønderjyskE, AaB og FC Nordsjælland for at komme med i det forjættede top seks-land, mens de to hold, der trækker sorteper, kan se frem til både en sportslig og økonomisk lussing.

Ekstra Bladet giver dig overblikket over, hvad der er på spil i kampen for at nå mesterskabsspillet, og hvor du skal zappe hen på tv’et for at finde det drama, der har for vane at opstå, når Superligaen skal splittes over.

16-årig dansk komet rydder bordet

Duellanterne 5. Randers FC - 29 point (+9 mål)

6. Sønderjyske - 28 point (-1 mål)

------------------------------------------------ 7. AaB - 28 point (-4 mål)

8. FC Nordsjælland - 26 point (+4 mål)

Det er der på spil:

Sportslig succes

FC Nordsjælland har været fast deltager i top seks, siden den ny struktur trådte i kraft. I denne sæson er Farum-drengene på vippen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Top seks er det erklærede mål for de fleste Superliga-klubber, der ikke umiddelbart øjner mesterskabspokalen eller stirrer stift ind i øjnene på nedrykningsspøgelset.

Alle fire kombattanter kan krydse af i godkendt, hvis man havner i top seks.

Risikoen for at ramme en nedtursperiode og blive fedtet ind i nedrykningsdramaet kan ikke helt udelukkes, og den ultimative belønning ved at komme i top seks er, at klubben som minimum har reddet sig en ny sæson i Superligaen.

Millioner

Pengene er små i Randers FC, hvor de ekstra millioner i mesterskabsspillet ville lune gevaldigt. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Selv om det ikke ser ud til, der kommer til at være tilskuere på tribunerne i slutspillet, er der mange millioner at hente ved at komme i mesterskabsspillet.

Alene i placeringspenge er der millioner i forskel, hvilket måske ikke er altafgørende i professionel fodbold, men i for eksempel Randers betyder det meget med et par ekstra millioner.

Placeringspengene efter grundspillet fordeler sig således:

OB og Vejle kan komme og blande sig i kampen om syvende- og ottendepladsen, hvis resultaterne går deres vej.

Fordelingen af placeringspenge gentages efter sæsonen med de samme beløb.

Derudover kommer der tv-penge, som er et større og mere kompliceret regnestykke, du kan læse mere om i Ekstra Bladet mandag. Men her vil det skæppe gevaldigt i kassen at komme i mesterskabsspillet og få de store kampe mod Brøndby, FCM, FCK og AGF.

Europa

Sønderjyske var et smut i Europa League denne sæson, men det var qua triumfen i pokalturneringen. Foto: Lars Poulsen

Det kan være et kompliceret regnestykke at finde ud, hvordan de danske pladser i Europa skal fordeles efter sommerferien.

Men som udgangspunkt fordeles pladserne således:

Europa-pladser i Superligaen - Danmarksmesteren træder ind i tredje kvalifikationsrunde til Champions League. Her møder man andre mesterhold fra mindre nationer og har derved en noget lettere vej mod gruppespillet. Hvis Champions League-vinderen kvalificerer sig via den nationale turnering, træder det danske mesterhold først ind i playoff-runden. - Sølvvinderen træder ind i anden kvalifikationsrunde til Champions League. Her møder man andre hold, der ikke er blevet mester i deres ligaer. Det vil i første omgang være hold fra f.eks. Skotland, Tyrkiet og Østrig. Senere store nationer som Frankrig, Rusland og Portugal. - Bronzevinderen træder ind i tredje kvalifikationsrunde af Conference League. - Fjerdepladsen møder på hjemmebane nummer syv i grundspillet i en kamp om at træde ind i anden kvalifikationsrunde af Conference League. - Pokalvinderen træder ind i playoff-runden til Europa League.

Det interessante er den plads, der er reserveret til pokalvinderen, for er pokalvinderen (for eksempel FCM eller AGF) i forvejen kvalificeret til Europa, kommer femtepladsen i spil til at træde ind i Conference League.

Det betyder, at der er alt at spille for i mesterskabsspillet, da nummer fem og nummer seks vil ligge side om side i kampen for at snuppe en billet til Europa.

Dermed vil der ikke, som i andre sæsoner, kunne spekuleres i, om det i virkeligheden er bedre at blive i nedrykningsspillet og kæmpe for at blive nummer syv og få en knald-eller-fald-kamp om Europa.

Her er vejen med al sandsynlighed kortere i mesterskabsspillet.

Lup på kampene

Disse kampe er afgørende for top seks: Randers FC - FC København Randers er i pole position efter det ene point mod AGF. Kronjyderne skal håbe på, at AaB ikke slår OB, for så er randrusianerne i slutspillet, uanset hvad der ellers sker. Der sker der hvis: 1: Randers er sikker på top-seks, hvis man slår FC København hjemme. X: Uafgjort kan vise sig at være nok. Det kræver dog én af to ting: at AaB ikke vinder over OB, eller at SønderjyskE ikke slår FC Nordsjælland. 2: Taber Randers er scenarierne næsten de samme som ved uafgjort pga. kronjydernes bedre målscore. FCN kan dog med en sejr i teorien gå forbi, hvis Randers taber. De skal dog samtidig hente fem mål. FC Nordsjælland - Sønderjyske Skriften på væggen er skrevet med versaler. Kun en sejr tæller for FCN, mens en sejr med al sandsynlighed er nok for sønderjyderne. Det sker der hvis: 1: Så overhaler FCN gæsterne fra Sønderjyske. Så skal nordsjællænderne håbe, at AaB ikke vinder over OB. Taber Randers, kan FCN i teorien overhale dem med en sejr. Det kræver dog, at de samtidig henter fem mål på dem. X: Med uafgjort holder Sønderjyske nordsjællænderne bag sig, men skal så krydse fingre for, at AaB ikke vinder mod OB. 2: En sønderjysk sejr i Farum er formentlig nok. Kun hvis AaB samtidig vinder med fire mål mere end Sønderjyske, kan nordjyderne trække forbi. Og så skal Randers samtidig slå FCK. AaB-OB Med seks point i de to seneste kampe har AaB spillet sig tilbage i kampen om top-seks. Kun en sejr tæller dog over Michael Hemmingsens OB. Det sker der hvis: 1: Det vil bringe AaB på 31 point, og så skal de krydse fingre for, at Sønderjyske og Randers ikke begge vinder deres opgør. AaB skal vinde med fire mål mere end Sønderjyske for at overhale dem i tilfælde af sejr til begge hold. X: Med uafgjort vil AaB slutte efter Randers FC og enten SønderjyskE eller FC Nordsjælland. 2: AaB skal i nedrykningsslutspil.

