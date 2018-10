Milliongyser om tv-penge - Brøndby står til kæmpetæsk

Over 30 millioner kroner er i spil i Superligaens runde 13.

Der er varsel om millionregn over weekendens kampe i den bedste række, for når slutfløjtet har lydt mandag aften på Brøndby Stadion, skal den første rate af TV-pengene udbetales.

Der er i alt 92 millioner kroner til fordeling efter følgende model.

Pengene fordeles derfor i høj grad i forhold til Superliga-stillingen og klubbernes præstationer. Og de svingende resultater koster især for en klub som Brøndby, der ikke står til samme gevinst som sidste år.

I fjor kunne klubben fra vestegnen indkassere 12,6 millioner kroner efter 13 kampe, hvor de lå nummer to efter FC Midtjylland.

I år er man nummer seks inden 13. spillerunde, der dog både kan sende Brøndby ned som nummer ni eller op som nummer tre.

En sjetteplads vil give 9,4 mio. kr., mens der er 10,8 mio. kr. at hæve, hvis man kan slå OB og bringe sig på tredjepladsen. Det beløb er dog stadig små to mio. kr. lavere end sidste år.

Skulle Brøndby tabe og resultaterne flasker sig helt elendigt, så vil der blot være 8,4 mio. kr. Mere end fire mio. kr. mindre end sidste år.

Hobro har haft et svært efterår. Foto: René Schütze.

Uanset resultaterne vil bundholdet Hobro og efterårssvage Brøndby samt talentfabrikken FCN være de store tabere i forhold samme tid i fjor.

Mens Brøndby i værste fald kan miste 4,2 mio. kr, er tabet nærmest katastrofalt i Hobro, der vil gå glip af fem millioner.

Hobro se frem 2,5 mio. kr., da de er sikret ligaens sidsteplads, mens de sidste år modtog 7,5 mio. kr. for deres overraskende placering som nummer fire.

Da bundholdet Hobro heller fik solgt sidste sæsons topscorer i Superligaen, Pål Alexander Kirkevold, må mandskabet fra Le Mans-kongen Tom Kristensens hjemby udover sidstepladsen alt andet lige også være presset på økonomien.

FC Midtjylland og FC København duellerer i toppen af Superligaen. Foto: Anita Graversen.

Samtidigt illustreres forskellen på rig og fattig, mellem FCK og Hobro, med stor tydelighed med beløbene på henholdsvis 13,7 mio. kr og 2,5 mio. kr., som er i spil for de to klubber.

Aftenens resultat mod Esbjerg vil ikke ændre ret meget for Hobros vedkommende, da en sejr højst kan betyde avancement til en 13. plads, som er 700.000 kr. mere værd end den kedelige og dyre bundplacering som nr.14.

FCN, som i fjor var den store taber på udbetalingsdagen af TV-penge efter et tre mio. kr dyrt nederlag til Hobro, vil fortsætte den økonomiske nedtur og gå glip af mindst 1,2 mio. kr. i forhold til samme tid i fjor.

Inden opgøret lørdagens opgør mod FCM er der 'afsat' 5,8 mio. kr. til nordsjællænderne mod de 8,4 mio. kr. i fjor, som i bedste fald kunne have været 2,8 mio. kr. større, hvis altså ikke at Kasper Hulmands tropper var blevet spillet ud af banen i Hobro.

Selv om topholdene i udbrud, FCM og FCK kan se frem til at få udbetalt de største beløb, inden weekendens runde er opgjort til henholdsvis 11,5 millioner og 12,0 millioner, er der 1,3 millioner ekstra til løverne, hvis FCK kan snuppe førstepladsen.

Modsat er der kun på grund af de snørklede regler kun 100.000 kr. ekstra til midtjyderne ved at beholde førstepladsen.

Superligaen befinder sig i øjeblikket på en tredjeplads i landets bedste række. Foto: Henning Bagger.

Formsvage AaB har alt at tabe i Aarhus mod AGF og kan i værste fald dumpe fra en tredjeplads til en niendeplads, og kan ud over tre point gå hen at tabe 2,4 mio. kr. da den nuværende bronzeplads vil kaste 8,4 mio. kr af, mens niendepladsen står til 6,1 mio. kr.

Til gengæld kan AGF modsat tjene en mio. kr. ekstra og få udbetalt i alt 8,8 mio. kr, mens oprykkerne fra Esbjerg ved en sejr over Hobro og et AaB-nederlag med et avancement fra en fjerdeplads til en tredjepladsen vil få 600.000 kroner ekstra oveni de 7,5 mio. kr., som lige nu står på checken. Et beløb kan gå den anden vej og ende på 5,8 mio. kr.

Hvis resultaterne omvendt vil flaske sig for SønderjyskE, kan holdet med hjemmebane i Haderslev samle de 2,4 millioner kroner op, som AaB kan miste, hvis holdet mandag aften er rykket frem den øjeblikkelige niendeplads til en fjerdeplads. Så kan det være 7,1 mio. kr til sønderjyderne, der lige nu visuelt har 5,3 mio. kr på kontoen.

Randers og OB har flest penge på spil i runden, da det vil koste tre mio. kr., hvis et af de to hold vil dumpe ned som nr. 13.

Så stor er forskellen på at være henholdsvis nr. 10 og nr. 11 og nr. 13, hvor oprykkerne fra Vendsyssel er placeret.

Det kan også gå den anden vej, og hvis Randers eller OB kan snuppe syvendeplads,. Så kan der smides over en million kroner ekstra i TV-penge oven i over fem mio. kr, som de to hold i skrivende stund kan se frem til.

