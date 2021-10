Millionoverskud i Randers

Efter flere år med røde tal kan selskabet bag fodboldklubben Randers FC torsdag præsentere et stort overskud.

For regnskabsåret 2020/21 er der et plus på 7,7 millioner kroner på bundlinjen, skriver Randers på sin hjemmeside.

Det er bestyrelsesformand Svend Lynge Jørgensen godt tilfreds med. Specielt fordi der er tale om en sæson, hvor coronarestriktioner betød, at indtægterne i en periode var lavere end sædvanligt.

- Det har kunnet lade sig gøre via vores sportslige resultater med deltagelse i mesterskabsspillet og sejren i pokalfinalen, men ikke mindst på grund af flotte spillersalg samt en fantastisk opbakning fra vores sponsorer, siger han i meddelelsen.

Formanden meddelte på en generalforsamling for to år siden, at klubben ledte efter en ny ejer.

Selv om der nu er sorte tal på bundlinjen, er meldingen fortsat den samme.

- Klubben er stadig til salg – helt eller delvist. Nogle få rigtigt gode år ændrer ikke ved situationen på den lange bane. Vi har stadig det niende- eller tiendehøjeste - eller man kan også sige det tredje- eller fjerdemindste - sportslige budget i ligaen.

Salget af angriberen Emil Riis til Preston i den forgangne sæson har tilsyneladende været med til at skæppe i kassen i Randers FC. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Vi ved, at der er flere penge på vej til flere af vores konkurrenter, og alle, der har eller mener at have forstand på fodbold, er enige om, at på den lange bane får man i gennemsnit en placering, der svarer til, hvad man har i sportsligt budget sammenlignet med konkurrenterne, siger han.

Randers blev nummer seks i Superligaen og vandt pokalturneringen i den forgangne sæson.

Pokaltriumfen sikrede holdet en plads i Europa League-kvalifikationen, og efter et samlet nederlag til Galatasaray endte kronjyderne i Conference League-gruppespillet.