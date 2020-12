Millionregn over Superligaen

1-3 nederlaget mandag aften mod AGF blev meget dyrt for Brøndby.

Det kostede to mio. kr. på bundlinjen, fordi Brøndby gik fra første- til tredjepladsen, da regnskabet for tv-pengene skulle gøres op.

Omvendt gik AGF fra sjette- til fjerdepladsen og scorede 1,7 mio. kr. ekstra i tv-penge med sejren.

Det er regnskabets time for første gang i sæsonen for landets superligaklubber. Der er afregning ved kasse ét på tv-fronten.

Der var glæde i AGF, da Gift Links scorede mod Brøndby. Sejren sikrede samtidig ekstra tv-penge. Foto: Lars Poulsen.

Ekstra Bladet kan efter grundig gennemgang af udregningsmodellerne afsløre, hvor meget hver enkelt klub modtager i tv-penge ved uddelingen.

Så meget får klubberne i TV-penge 1. FC Midtjylland 12,8 mio. kr. 2. Brøndby 12,7 mio. kr. 3. AGF 10,6 mio. kr. 4. SønderjyskE 10,1 mio. kr. 5. FC København 9,9 mio. kr. 6. AaB 7,4 mio. kr. 7. FC Nordsjælland 7,1 mio. kr. 8. Randers 6,9 mio. kr. 9. OB 6,5 mio. kr. 10. Vejle 5,8 mio. kr. 11. Horsens 5,0 mio. kr. 12. Lyngby 5,0 mio. kr. Uddelingen sker efter en model, hvor pengene fordeles efter tre puljer: Solidaritetsbetaling, placeringspuljen og markedspuljen. Sidstnævnte puljefordeling sker i forhold til kampvalg af tv-stationerne.

FC Midtjylland er økonomisk topscorer, selv om de danske mestre sjældent er udvalgt som førstevalget på tv. De bliver belønnet for førstepladsen.

Tallene viser, at FC København i sandhed betaler prisen for den elendige placering i ligaen. Omvendt bliver klubben økonomisk reddet af, at fordelingen er steget til de klubber, der har været førstevalg.

Interessant læsning er også at se, at SønderjyskE bliver belønnet for de flotte sportslige resultater i starten af sæsonen. Mere end ti mio. kr. venter klubben. Faktisk gav det én mio. kr. ekstra i kassen, da sønderjyderne gik fra tredje- til andenpladsen mandag aften uden at spille.

For oprykkerne Vejle blev det også lidt af en økonomisk rutschjetur. Efter syv spillerunder lå de nummer to. De 'sluttede' på tiendepladsen, da regnskabet blev gjort op. Det er altså en forskel på 4,7 mio. kr.

Sådan fordeles TV-pengene Solidarits: Placering: Markeds: FCM 2,5 6,6 3,7 Brøndby 2,5 4,6 5,6 AGF 2,5 4,0 4,1 SønderjyskE 2,5 5,6 2,0 FCK 2,5 2,0 5,4 AaB 2,5 1,6 3,3 FCN 2,5 3,0 1,6 Randers 2,5 2,3 2,1 OB 2,5 1,3 2,7 Vejle 2,5 1,0 2,3 Horsens 2,5 0,6 1,9 Lyngby 2,5 0,3 2,2

Der er i denne sæson tale om et overgangsår, før den nye tv-aftale træder i kraft næste sommer, hvor den samlede betaling til klubberne stiger markant igen.

Divisionsforeningen har i denne sæson samtidig forenklet udbetalingen af tv-pengene efter en ny model, hvor kamppuljen er udgået. Det var puljen, hvor man blev honoreret efter sejre og uafgjorte.

Haji Wright og SønderjyskE kravler over den magiske grænse på ti mio. kr. i tv-indtægter ved uddelingen efter 11. spillerunder. Det falder på et tørst sted, efter klubben mandag offentliggjorde et regnskab med et minus på mere end 11 mio. kr. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix.

Nu sker fordelingen udelukkende ud fra tre kriterier: Solidaritetsbetaling, placeringspulje og en markedspulje, hvor fordelingen sker i forhold til kampvalget. Tidligere fik første- og andetvalget det samme beløb, men det er ændret nu.

Det er blevet markant mere attraktivt at være udvalgt som førstevalg. Samtidig er der også sket et stort løft til både tredje- og fjerdevalget.

På den anden side er beløbene faldet markant til de to mindst attraktive kampe - femte- og sjettevalget.

Der er tale om en uddeling, hvor superligaklubberne samlet modtager tæt ved 100 mio. kr.

Næste uddeling finder sted, når grundspillet slutter efter 22 kampe. Den sidste uddeling sker efter afslutningen på sæsonen.

