Mindre fokus i Danmark på VAR

Dommerne i Superligaen bruger mindre og mindre tid på VAR-indgreb.

Det skriver Jyllands-Posten.

I efteråret sidste år blev der brugt i gennemsnit 95 sekunder på VAR-indgreb per kamp. Det tal er i denne sæsons første otte runder barberet ned til 22 sekunder. Det skyldes blandt andet, at antallet af VAR-indgreb er faldet.

Derudover har videodommerne undgået at misse en eneste kendelse, lyder det fra Michael Johansen, dommerchef i Dansk Boldspil-Union (DBU) Michael Johansen.

- Det er gået markant bedre, end vi havde forventet. Vi har få indgreb, og de varer kort tid. Det betyder, at man ser lidt til VAR, siger Michael Johansen til Jyllands-Posten.

- Hvis man overser betydelige fejl, er det selvfølgelig ikke godt, men det gør vi ikke længere.

- Tallene er ekstraordinært flotte, og det har jeg rost VAR-dommerne for. De har fortjent stor kredit, for det er ikke kommet af sig selv, siger han.

Tallet skal endnu længere ned

En begrænsning af tidsforbruget var et fokus hos dommerne allerede i sidste sæson, som var den første med VAR i Superligaen, og det blev da også bedre i løbet af sæsonen.

Hvor tidsforbruget per indgreb i efteråret altså lød på 95 sekunder, var tallet bragt ned til i gennemsnit 84 sekunder, da sæsonen var slut.

I Spillerforeningens podcast 'Dommeren forklarer' fortalte Michael Johansen i løbet af sommeren, at tallet skulle endnu længere ned.

- Hvis vi kigger på, hvor vi skal ligge på den samlede tid, hvor vi står og venter på VAR, så skal vi ned på omkring 40 sekunder i snit per kamp, sagde Johansen i podcasten.

Det er dermed lykkedes at overgå målsætningen i de første otte runder, og Michael Johansen slår fast, at man arbejder videre på at mindske antallet af indgreb.