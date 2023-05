Minister indrømmer: Løser ikke problemet

De voldsomme scener, der lørdag udspillede sig på Glostrup Station, hvor maskerede Brøndby- og FCK-fans kom op at slås, fik justitsminister Peter Hummelgaard (S) op af stolen.

I første omgang på Facebook, hvor han i skarpe vendinger fordømte scenerne, og senere i TV 2, hvor han kaldte ballademagerne for 'coke-sniffende idioter'.

Her henviste han desuden til et lovforslag, der er under behandling, som giver politiet mulighed for at dele personfølsomme oplysninger med klubberne, således at de skyldige kan få karantæne fra stadion i op til fire år.

Men det kommer ikke til at løse problemet med, at forskellige fangrupperinger mødes for at slås i offentligheden, som tilfældet var på Glostrup Station i lørdags.

Peter Hummelgaard var ude med de hårde gloser, da han skulle beskrive ballademagerne fra Glostrup Station. Foto: Jens Dresling

- Det afhjælper ikke problemet fuldstændigt. Man kan ikke gardere sig imod, at nogle hooligans laver aftaler om at mødes et sted for at slås, medgiver justitsminister Peter Hummelgaard.

- Men det giver politiet og klubberne nogle muligheder for at udpege og registrere dem, der laver ballade, og sørge for, at de ikke kommer ind på stadion. Det handler om at gøre livet så surt for dem som overhovedet muligt, siger han til Ekstra Bladet.

Mere nærpoliti og udvidet opholdsforbud

De konservatives retsordfører, Mai Mercado, bakker op om lovforslaget, men tror ikke på, at det får fodboldbøllerne til at slås mindre.

Hun peger i stedet på to andre løsningsforslag - højere straffe og opholdsforbud.

Mai Mercado (K) peger på hårdere straffe og udvidet opholdsforbud for at forhindre situationer som den på Glostrup Station. Foto: Jens Dresling

- Jeg tror, der er én ting, der kommer til at virke her, og det er hårdere straffe. Nogle af de her voldsmænd er jo også almindelige familiefædre med job. Der vil hårdere straffe få dem til at tænke over det en ekstra gang.

- Og så må vi se, om vi kan bruge et opholdsforbud. Man kan få det omkring stadion, men det må man udvide, siger Mai Mercado.

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, tror heller ikke, at lovforslaget kommer til at kunne forhindre situationer som den på Glostrup Station.

- Jeg er enig med ministeren i, at vi er nødt til at gøre noget. Men det er da rigtigt, at karantæner fra stadion ikke stopper folk i at slås dagen før. Så der er det måske noget med mere nærpoliti, vi skal ud i, siger hun.

Ikke en overreaktion

Trods det voldsomme optrin på Glostrup Station dagen før forløb selve derbyet faktisk ret fredeligt og roligt.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

To personer blev anholdt i forbindelse med derbyet søndag. Foto: Jens Dresling

I forbindelse med kampen blev bare to personer er blevet anholdt. Den ene for narkobesiddelse, og den anden for at have været i besiddelse af ulovligt fyrværkeri.

- Du har talt i meget skarpe vendinger på Facebook om fodboldvold og hooliganisme i forbindelse med derby. Politiet har anholdt to personer i forbindelse med derbyet for henholdsvis besiddelse af fyrværkeri og narkotika. Kan du forstå, hvis nogen synes, det er en overreaktion fra din side?

- Det, jeg reagerede på, var de scener, der udspillede sig på Glostrup Station, hvor en ældre dame blev væltet omkuld, og uskyldige mennesker blev indblandet i nogle ballademageres idiotiske opførsel. Jeg synes bestemt ikke, det er en overreaktion.

- Jeg elsker at komme på stadion og til derby. Og jeg elsker intensiteten til et derby. Men jeg har også selv set den her slags vold alt for mange gange, og det er fuldstændig uacceptabelt.

- At der kun er foretaget to anholdelser, tager jeg som et udtryk for, at politiet endnu en gang har gjort et fortrinligt stykke arbejde, siger justitsminister Peter Hummelgaard.