Minister melder ud: Lovforslag på vej

Justitsminister Matthias Tesfaye kommer til Folketingets åbning med lovforslag til at bekæmpe fodboldbøllerne

De har talt om problemet i flere år. Men der har ikke været handling bag ordene.

Nu tyder det imidlertid på, at der sker noget. Urolighederne søndag i forbindelse med FC Københavns møde med Brøndby har sat skub i en proces, hvor der nu skal ske noget for at komme fodboldbøllerne til livs.

Efter seneste derby blev en FCK-fan truet af Brøndby-fans i S-toget.

Justitsminister Matthias Tesfaye forsikrer, at sagen ikke havner i en syltekrukke. Han fremlægger snarest lovforslag i Folketinget.

I første omgang nedsætter han et hurtigtarbejdende ekspertudvalg, der skal komme med forslag og tiltag, som kan være en hjælp for både politi og klubber i jagten på fodboldbøllerne.

Ét af de lovforslag kommer med stor sandsynlighed til at handle om, at udebanefans kan tilbageholdes på stadion efter kampene, indtil politiet giver grønt lys til at lukke dem ud fra stadion.

På den måde har politiet bedre kontrol over fansene, når de skal fra stadion.

- Min plan er at fremlægge lovforslag straks, når Folketinget åbner tirsdag 4. oktober.

- Det er totalt utilfredsstillende, hvad der skete i søndags i forbindelse med FC Københavns kamp mod Brøndby.

- Det er ikke en enlig svale. Der har gennem nogle år, hvor der har udviklet sig en kultur, hvor en lille kerne får lov at ødelægge fodboldfesten for rigtig mange mennesker.

- Vil I gerne kunne tilbageholde udebanefans på stadion efter en kamp?

- Det er en af de ting, vi kigger på som en mulighed. Men det kræver nok en lovændring.

- For mig handler det om, at vi laver et fleksibelt system, hvor politiet og klubberne får nogle redskaber i værktøjskassen, som de kan tage i brug, når det bliver nødvendigt, forklarer Matthias Tesfaye.

Justitsminister Mattias Tesfaye havde søndag indkaldt FC København, Brøndby, AGF samt politiet, DBU og Divisionsforeningen til et hastemøde i Brøndby efter urolighederne sidste søndag i Parken.

- Jeg har en klar fornemmelse, at der vil være bred politisk opbakning til de lovforslag, vi vil fremlægge. Vi skal ikke ødelægge den stærke fodboldkultur, som vi oplever med flere mennesker på stadion.

Ole Palmå, direktør i Brøndby, vil undgå kollektiv afstraffelse. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Afviser fælles march

På Ekstra Bladets forespørgsel afviste Sarah Agerklint, formand for Brøndby Support, muligheden for, at Brøndby og FCK-fanklubber i fremtiden kunne gå i en fælles march til opgørene.

- Det er et sympatisk tanke, men jeg er ikke sikker på det kan lade sig gøre.

- En af de ting, der gør et derby specielt er, at vi ikke kan lide hinanden i de 90 minutter, hvor det skal afgøres på banen. Derfor virker det lidt for hippie-agtigt.

- Der er ingen tvivl om, at vi samarbejder, FCKFC og Brøndby Support. Vi har venner på kryds og tværs. Men en fælles fanmarch er ikke det rigtige at gøre, siger Sarah Agerklint.

Ole Palmå, direktør i Brøndby, var glad for mødet og de initiativer, der er på vej.

- Det handler om at ramme de få og ikke lave kollektiv afstraffelse. Derfor er det så afgørende, vi som klubber får de rigtige værktøjer. Vi skal have fat i dem, der laver ballade og sørge for de ikke kommer på stadion, siger Brøndbys direktør, Ole Palmå.

Hos FC København mener man, at klubberne skal have bedre mulighed for at udelukke dem, der er registreret i hooligans registeret.

- I dag er det praktisk umuligt at håndtere et hooligan-register, som situationen er nu, fordi vi ikke må dele data på tværs af politi og andre.

- Vi får foto af nogle fotos af dem, der har karantæne, men det er umuligt at håndtere på 46 indgange på en gang.

- Det er klart, at vi har nogle til at spotte dem, der har karantæner. Men vi kan ikke have kontrol på 46 indgange, siger FC Københavs direktør, Jacob Lauesen.

