Mirakelmager reddede Superliga-hold

HOBRO (Ekstra Bladet): Hvis det lykkes Hobro at redde Superliga-livet på søndag i Viborg, så fortjener målmand Jesper Rask en klækkelig lønforhøjelse.

I den nervepirrende nedrykningskamp mod Vejle var Jesper Rask mildt sagt voldsomt afgørende, og igen Kristi himmelfartsdag blev keeperen den store helt.

Hobro trak sig nemlig ud af første opgør med en sejr på 1-0 over udfordreren Viborg, men hvis det ikke havde været for Jesper Rask, kunne duellen i Himmerland sagtens være endt 1-5!

Vi skulle ellers en halv time ind i det hyper-nervøse playoff-opgør, inden den første reelle chance opstod. Indtil da havde det været en kavalkade af fejlafleveringer og andre dårlige beslutninger.

Det fik Emmanuel Sabbi dog lavet om på, da den amerikanske hurtigløber var kvik i opfattelsen, da Julian Kristoffersen blev spillet fri af Pål Kirkevold i feltet.

Den store nordmand blev kantet af Nikko Boxall, men i stedet for at vente på at dommer Jens Maae fløjtede straffe, traskede Sabbi forbi Simon Trier og ekspederede bolden ind bag den fremadstormende Ingvar Jonsson.

Scoringen vækkede Viborg, der forsøgte at svare hurtigt igen, efter gæsterne hidtil kun havde truet på dødbolde.

To minutter efter føringsmålet trak Jesper Rask sin første klasse-redning ud af ærmet på et knaldhårdt hovedstød fra Andreas Albers. Og sandelig om ikke Mikkel Agger skruede sit hjørnespark direkte på overliggeren i den efterfølgende situation.

Viborg fik masser af plads til at folde sig ud på Hobros banehalvdel, da himmerlændingenes fire forreste ret konsekvent nægtede at løbe retur. Fair nok at satse på kontra, når man har Babayan og Sabbi på kanterne, men det har næppe været Peter Sørensens taktiske oplæg at efterlade fire folk uden defensive pligter…

Udeholdets pres gav dog ikke pote, og i stedet var Julian Kristoffersen tæt på at fordoble føringen, da angriberen fik sidste fod på et hjørnespark. Afslutningen ramte dog ydersiden af stolpen.

Steffen Højers 1. divisions-tropper fortsatte med at presse på for det vigtige udebanemål i anden akt. Her viste det sig, at forskellen på Superliga og den næstbedste række var Jesper Rask.

FEM gange! Ja, du læste rigtigt. FEM gange stod Jesper Rask i vejen for en ’sikker’ scoring inden for anden halvlegs første 20 minutter.

Den ene redning var flottere end den anden, men særligt den ekvilibristiske aktion på Kevin Mensahs langskudsdrøn efter en god time fik folk op af stolene i Hobro. Her vippede Rask tordenskuddet op på overliggeren efter en vild flyvetur ud after kuglen.

For lige at krydre sin indsats, leverede Rask en sublim fodparade på Mikkel Knudsens afslutning fra kanten af det lille felt i sekunderne bagefter.

Hobro fik lukket for sluserne i kampens sidste halve time og tager derfor til Viborg med et glimrende resultat i baglommen. Takket været en mesterlig indsats fra Jesper Rask...

